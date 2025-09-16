Peste suina, due nuovi casi in Liguria: individuati a Bergeggi e Savona

Liguria. Sale di due unità il numero di casi di peste suina in Liguria. Lo rende noto l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta nell’ultimo bollettino.
Le due nuove positività sono state riscontrate in provincia di Savona: una a Bergeggi (seconda), una a Savona (diciannove). Il totale in regione sale a 1.149 positività.
In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 790 casi. Non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli in Piemonte.
Rimangono stabili a 187 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana.