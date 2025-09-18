  • News24
Pericolo

Perdita di sostanze chimiche da tir in A10, bonifica dei vigili del fuoco

Una brusca frenata ha provocato la rottura di una cisterna contenente trisolfato di ferro, sostanza corrosiva

Oggi, intorno alle 15:45, i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga sono intervenuti presso la stazione autoporto dell’autostrada A10 a Ceriale, a seguito della perdita di materiale chimico da un autoarticolato telonato.

Per cause ancora in via di accertamento, il mezzo pesante ha effettuato una brusca frenata che ha provocato la rottura di una cisterna contenente trisolfato di ferro, sostanza corrosiva, e il danneggiamento di alcuni bidoni con altri prodotti chimici.

I vigili del fuoco hanno subito predisposto la zonizzazione dell’area e messo in atto le operazioni di contenimento per limitare la dispersione delle sostanze.

Sul posto è intervenuto personale di Autostrade e una ditta specializzata, incaricata del travaso e del successivo trasporto in sicurezza del materiale.

Non si sono registrate conseguenze per la circolazione autostradale.

Sul posto anche la polizia stradale per gli accertamenti sull’accaduto.

