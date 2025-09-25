Parto in casa a Magliolo, è nata Delia: l’abbraccio della comunità a mamma e papà

Nella frazione di Isallo a Magliolo, nella sua casa il 23 settembre 2025 è nata Delia, circondata dall’amore di mamma, papà e dai fratelli e assistita dalla dott.ssa Elena Palezzato (ostetrica) e dal calore di una intera comunità.

“La nascita di una bambina per una comunità è sempre un lieto evento. I luoghi e le circostanze rendono a volte particolarmente significativi questi momenti di gioia” affermano dall’amministrazione comunale in un messaggio di felicitazioini.

“Un inizio di autunno che fa ben sperare dopo decenni che non avveniva un parto in casa”.

“L’amministrazione comunale e tutta Magliolo si stringono in un ideale abbraccio alla nuova venuta, alla Mamma Elena, al Papà Alessandro e ai fratelli Giulio e Federico”.

“Il sorriso di una bimba è quello che serve per illuminare un cielo e riscaldare un focolare”.