Palo Enel a fuoco a Finale: intervengono i vigili del fuoco

Finale Ligure. Nel pomeriggio odierno (10 settembre), alle 17, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure è intervenuta in località Isasco, a seguito dell’incendio di un palo Enel di media tensione.
Le fiamme, originate per cause in corso di accertamento, hanno interessato anche un deposito di materiale edile isolante, situato nelle vicinanze.
I vigili del fuoco sono riusciti ad estinguere il rogo con una modesta quantità di acqua (grazie all’utilizzo di schiuma estinguente) ed a prevenire la propagazione dell’incendio alle aree circostanti.
Per fortuna, non si registrano feriti né intossicati.
