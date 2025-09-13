Pallapugno, Serie B: la Bormidese termina il campionato con una sconfitta per 9-7

Bormida. Finisce con una sconfitta per 9-7 sul campo della Amici del Castello il campionato della Bormidese, quarta classificata nel girone playout.
SERIE B Play off – Terza e ultima di ritorno
Gottasecca-Officine Pesce Bubbio 9-4
Bcc Pianfei Pro Paschese-Benese 9-1
Classifica finale: Gottasecca 26; Benese 23; Bcc Pianfei Pro Paschese 21; Officine Pesce Bubbio 20.
Gottasecca e Benese in semifinale
Bcc Pianfei Pro Paschese e Officine Pesce Bubbio agli spareggi di qualificazione per le semifinali
SERIE B Play out – Terza e ultima di ritorno
Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Castiati Neivese 6-9
Amici del Castello-Castiglia Costruzioni Bormidese 9-7
Classifica finale: Castiati Neivese 21; Amici del Castello e Fbc Sabbiature Augusto Manzo 18; Castiglia Costruzioni Bormidese 13.
Amici del Castello seconda e Fbc Sabbiature Augusto Manzo terza per differenza giochi negli scontri diretti
Castiati Neivese e Amici del Castello agli spareggi di qualificazione alle semifinali
SERIE B Girone salvezza – Terza e ultima di ritorno
Domenica 14 settembre ore 21
a Dogliani: Virtus Langhe-Valle Bormida
a Ricca: Abrigo Olio Desiderio Ricca-Alusic Merlese
Classifica: Valle Bormida 17; Virtus Langhe 14; Abrigo Olio Desiderio Ricca 6; Alusic Merlese 1.
Alusic Merlese retrocessa in Serie C1
SERIE B – Spareggi di qualificazione alle semifinali
Martedì 16 settembre ore 20.30
a Monastero Bormida: Officine Pesce Bubbio-Castiati Neivese
Mercoledì 17 settembre ore 20.30
a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Amici del Castello