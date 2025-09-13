Pallapugno, Serie B: la Bormidese termina il campionato con una sconfitta per 9-7

Bormida. Finisce con una sconfitta per 9-7 sul campo della Amici del Castello il campionato della Bormidese, quarta classificata nel girone playout.

SERIE B Play off – Terza e ultima di ritorno

Gottasecca-Officine Pesce Bubbio 9-4

Bcc Pianfei Pro Paschese-Benese 9-1

Classifica finale: Gottasecca 26; Benese 23; Bcc Pianfei Pro Paschese 21; Officine Pesce Bubbio 20.

Gottasecca e Benese in semifinale

Bcc Pianfei Pro Paschese e Officine Pesce Bubbio agli spareggi di qualificazione per le semifinali

SERIE B Play out – Terza e ultima di ritorno

Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Castiati Neivese 6-9

Amici del Castello-Castiglia Costruzioni Bormidese 9-7

Classifica finale: Castiati Neivese 21; Amici del Castello e Fbc Sabbiature Augusto Manzo 18; Castiglia Costruzioni Bormidese 13.

Amici del Castello seconda e Fbc Sabbiature Augusto Manzo terza per differenza giochi negli scontri diretti

Castiati Neivese e Amici del Castello agli spareggi di qualificazione alle semifinali

SERIE B Girone salvezza – Terza e ultima di ritorno

Domenica 14 settembre ore 21

a Dogliani: Virtus Langhe-Valle Bormida

a Ricca: Abrigo Olio Desiderio Ricca-Alusic Merlese

Classifica: Valle Bormida 17; Virtus Langhe 14; Abrigo Olio Desiderio Ricca 6; Alusic Merlese 1.

Alusic Merlese retrocessa in Serie C1

SERIE B – Spareggi di qualificazione alle semifinali

Martedì 16 settembre ore 20.30

a Monastero Bormida: Officine Pesce Bubbio-Castiati Neivese

Mercoledì 17 settembre ore 20.30

a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Amici del Castello