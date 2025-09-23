Palazzine di via Carloforte e via Milano ad Albenga, spiraglio sul futuro? Il sindaco: “Vogliamo recuperare queste aree”

Albenga. In questi giorni, si è tornati a parlare delle palazzine di via Carloforte e di via Milano, purtroppo ferita aperta nel cuore della città.

La vicenda delle palazzine di via Carloforte ha origine nei primi anni 2000, quando fu avviato l’intervento urbanistico che prevedeva la costruzione di tre palazzine per un totale di circa 50 appartamenti. In realtà ne furono realizzati circa 80, ma con metrature inferiori rispetto a quelle stabilite dal Piano urbanistico per quell’area.

Da qui prese avvio una lunga e complessa vicenda giudiziaria, segnata da fallimenti, lottizzazioni abusive, confische, sentenze e impugnazioni che nel corso degli anni hanno ribaltato più volte la situazione. In un primo momento gli immobili sembravano essere rientrati nella disponibilità del Comune, che aveva anche intercettato fondi per la riqualificazione dell’area, ma le successive decisioni giudiziarie hanno nuovamente cambiato lo scenario.

Oggi le palazzine di via Carloforte non sono più nella completa disponibilità del Comune di Albenga: una pronuncia della Corte di Appello di Genova ha infatti riconosciuto la presenza di crediti ipotecari pregressi, restituendo così gli immobili ai privati, in particolare a una società che aveva acquisito tali crediti dalla banca che, all’epoca, aveva finanziato l’operazione edilizia.

Il sindaco Riccardo Tomatis: “Prima che il giudice della Corte d’Appello rimettesse tutto in discussione, ci eravamo attivati e avevamo reperito fondi per la progettazione delle palazzine. Fondi che abbiamo dovuto restituire dopo che l’Autorità giudiziaria ha tolto il bene dalla completa disponibilità comunale che ad oggi non può più intervenire sugli immobili. In questa complessa vicenda, il nostro interesse primario resta quello di arrivare al più presto al recupero di quest’area abbandonata che recentemente è stata oggetto di completa disinfestazione dall’area per la presenza di acqua stagnante che poteva favorire la proliferazione di zanzare”.

Per quanto riguarda le palazzine di via Milano, in parte ancora non abitate e da oltre dieci anni coinvolte in una procedura fallimentare, va precisato che si tratta di una proprietà privata. Di conseguenza, il Comune non dispone degli immobili e può intervenire soltanto per motivi legati alla sicurezza e all’ordine pubblico, come già avvenuto, imponendo al curatore fallimentare la chiusura degli accessi e la messa in sicurezza dell’area.

Afferma il sindaco Tomatis: “La soluzione definitiva resta la vendita degli immobili ancora disponibili. In tal senso, recentemente è stata presentata una proposta di concordato fallimentare da parte di un assuntore, ovvero una società con sede a Milano. La proposta è stata valutata positivamente dai curatori fallimentari e successivamente omologata dal tribunale. Si auspica che, grazie a questo percorso, possa avviarsi un processo di riqualificazione dell’area, restituendo decoro e vivibilità alla zona”.

Conclude il primo cittadino: “Gli abusi edilizi, le lottizzazioni non autorizzate e le procedure fallimentari che si protraggono per anni rappresentano un grave danno per la nostra città. Non solo bloccano lo sviluppo e impediscono una corretta valorizzazione del territorio, ma generano la presenza di immobili abbandonati che finiscono troppo spesso per trasformarsi in luoghi di degrado. Queste situazioni incidono negativamente sul decoro urbano e sulla vivibilità dei quartieri, perché strutture lasciate senza manutenzione e senza utilizzo diventano inevitabilmente aree esposte a incuria, con ricadute sulla sicurezza e sulla qualità della vita dei cittadini”.