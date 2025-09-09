Ospedale di Albenga, l’annuncio della Regione: “Il Ppi torna operativo h24”

A partire da questa notte, il Punto di Primo Intervento (PPI) di Albenga sarà nuovamente operativo 24 ore su 24, garantendo l’accesso ai cittadini anche durante le ore notturne. Un risultato che rappresenta una risposta concreta alle esigenze del territorio e un segnale importante di attenzione verso la sanità del ponente ligure.

L’annuncio arriva dalla Regione Liguria, proprio a soli due giorni dall’assemblea dei sindaci e dalla stessa mobilitazione indetta dalle associazioni per chiedere la riapertura h24 del Ppi ingauno e il rafforzamento dei servizi nel plesso ospedaliero.

Il potenziamento nasce dalla volontà condivisa di istituzioni e sistema sanitario di rafforzare ulteriormente il sistema dell’emergenza per la bassa complessità, soprattutto in un’area strategica come quella di Albenga, dove la presenza di un presidio accessibile anche di notte è fondamentale per garantire un’assistenza tempestiva e adeguata.

“Il ripristino dell’apertura notturna del Punto di Primo Intervento di Albenga – spiega il presidente della Regione Marco Bucci – non è solo un risultato amministrativo, ma una scelta di responsabilità verso i cittadini. Significa riconoscere l’importanza di un presidio territoriale che, in caso di urgenze, può fare la differenza tra un intervento efficace e un rischio evitabile”.

“In un momento in cui si parla tanto di centralizzazione dei servizi, noi dimostriamo che è possibile investire sulla prossimità, sull’ascolto e sulla capacità di rispondere ai bisogni reali delle persone”.

“Questo risultato è il frutto di un lavoro lungo, costruito attraverso il dialogo tra enti locali, operatori sanitari e comunità – aggiunge l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò -. Restituire al PPI di Albenga un funzionamento h24 significa rafforzare l’intero sistema sanitario locale, decongestionare i pronto soccorso dei grandi ospedali e garantire cure più rapide ed efficaci. È un passo avanti verso una sanità pubblica più equa, accessibile e attenta ai territori”.

“La riapertura notturna del PPI si inserisce in un più ampio piano di riorganizzazione e rilancio dei servizi sanitari territoriali, che punta sulla vicinanza ai cittadini, sulla tempestività delle cure e sulla valorizzazione delle strutture esistenti” conclude.

Dopo l’annuncio da parte della Regiuone, i primi commenti: “La decisione di tenere aperto e operativo anche di notte il Punto di Primo Intervento (PPI) di Albenga dimostra l’attenzione della Regione verso il territorio e garantisce l’accesso ai cittadini 24 ore su 24” afferma Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di FdI.

“Come sottolineato dal presidente Bucci ciò rappresenta un segnale davvero importante rispetto alle esigenze del territorio e di attenzione verso la sanità del Ponente ligure”.

“Da quando si è insediata questa amministrazione regionale, con casa comunità e macchinari che affiancheranno il PPI – conclude Invernizzi – la risposta è stata puntuale e concreta. Un lavoro di squadra dell’assessore Massimo Nicolò con tutti gli attori interessati ed i consiglieri regionali di maggioranza del territorio”.