Ospedale Albenga, l’11 settembre convocata l’assemblea dei sindaci: si punta ad un Ppi h24 tutto l’anno

Albenga. Lo aveva pre-annunciato nei giorni scorsi e oggi è arrivata l’ufficialità. Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha convocato per giovedì 11 settembre l‘assemblea dei sindaci del comprensorio ingauno. L’appuntamento è programmato alle 19 nella sala consiliare del Comune.

L’annuncio del primo cittadino ingauno arriva esattamente all’indomani della visita “a sorpresa” dell’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò all’ospedale di Albenga, dove dal 1 settembre è attivo un Ppi sulle 12 ore e un ambulatorio notturno con due medici. La riunione convocata dal sindaco Tomatis punta proprio ad aprire il confronto su questo tema e in particolare “affrontare con urgenza le recenti decisioni della Regione Liguria che prevedono il ridimensionamento del Punto di Primo Intervento dell’Ospedale di Albenga, non più garantito con operatività H24″.

“Una scelta – sottolinea il sindaco Tomatis – inaccettabile e in contrasto con gli impegni assunti e con le deliberazioni votate all’unanimità dal Consiglio Regionale. Il mantenimento H24 del Ppi non è una concessione temporanea, ma un servizio essenziale, indispensabile per tutelare il diritto alla salute dei cittadini”.

Dopo le due commissioni già convocate negli scorsi mesi, è di nuovo la sanità il tema al centro del dibattito politico del comprensorio ingauno. Nell’intenzione dell’amministrazione ingauna, l’11 settembre prossimo l’assemblea sarà chiamata ad esprimersi con “una posizione unitaria e condivisa dei Sindaci del territorio da sottoporre alla Regione Liguria, chiedendo il pieno e stabile mantenimento del servizio“.

Alla riunione prenderà parte, in qualità di consulente esperto, il dott. Paolo Cremonesi, già dirigente medico di II livello – Primario della Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza dell’E.O. Ospedali Galliera di Genova, Presidente Regionale SIMEU e attualmente consulente medico del Comune di Genova.

Sono inoltre state invitate all’assemblea anche la Croce Bianca e la Croce Rossa di Albenga.

Conclude il sindaco Tomatis: “Il territorio deve esprimersi in maniera compatta e i sindaci del comprensorio devono definire concretamente la loro posizione perché questa non è una battaglia solo di Albenga ma deve esserlo di tutto il nostro comprensorio“.