Ospedale Albenga e servizio notturno, Invernizzi (Fdi) : “L’arrivo dell’assessore Nicolò dimostra l’attenzione della Regione”

Albenga. “A meno di 24 ore dall’entrata in servizio dell’unico Punto di accesso notturno per la bassa complessità in Liguria l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò ha voluto verificare l’operatività della struttura e l’efficacia dei servizi sanitari offerti. E’ la dimostrazione della massima attenzione che la Regione rivolge al Ponente”.

Lo afferma Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di FdI dopo il sopralluogo dell’assessore all’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga.

“La visita dell’assessore è stata l’occasione per constatare il corretto funzionamento del Punto di accesso che, lo ricordiamo, garantisce assistenza dalle 20 alle 8 del mattino. Il servizio – prosegue Invernizzi – è assicurato dalla presenza continuativa di due medici, di cui uno disponibile per visite domiciliari, e di un infermiere, in stretta sinergia con il presidio del 118, attivo h24”.

Lo stesso assessore ha voluto ricordare i servizi offerti dal Punto di accesso notturno, una struttura dedicata alla gestione di patologie a bassa complessità.

“Offre prestazioni essenziali come visite mediche, medicazioni, prescrizioni urgenti e altri interventi sanitari non differibili”. “Dunque, è confermato l’impegno della Regione che ha sempre sottolineato di voler mantenere attivi e efficienti i servizi sanitari H24 presso l’ospedale di Albenga”.

“La visita dell’assessore rappresenta la prova concreta della volontà dell’amministrazione regionale di monitorare costantemente la qualità dei servizi offerti sul territorio, garantendo la continuità assistenziale per la comunità locale” conclude il capogruppo in Regione di FdI Rocco Invernizzi.