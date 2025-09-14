Ora disponibile “Una canzone d’amore”, il nuovo singolo della giovane cantante loanese Anoraa

Loano. Si intitola “Una canzone d’amore” il nuovo singolo della giovane cantante loanese Aurora Vicinanza, in arte Anoraa.

Un nuovo brano intenso, romantico, che arriva dritto all’anima che segna anche l’inizio del nuovo percorso artistico con Maledetta Records.

Il brano è fatto “di piccole cose: una chiave lasciata sul davanzale, una parola non detta, un piano cambiato all’ultimo minuto. Parla di promesse sfilacciate, di chi si ama e si perde nello stesso gesto”. La frase simbolo della canzone è “A definirci siamo bravi ma ad accettarci ci facciamo male”. Come spiega la stessa Anoraa, con questa espressione l’artista vuole dire che “sappiamo raccontarci ma non convivere con noi stessi. Non volevo raccontare una storia d’amore perfetta, ma qualcosa di più vero: quella sensazione di stringere forte anche quando tutto scivola via, di cosa ci lascia addosso un amore anche quando se ne va”.

II risultato è un brano pop che trasmette vita, momenti quotidiani fra i quali si nascondono emozioni forti, delusione ed amore, consapevolezza e voglia di ricominciare.

Aurora Vicinanza, in arte Anoraa, è una cantautrice classe 2003 originaria di Loano. La musica entra nella sua vita fin da bambina, grazie alla passione trasmessa dai genitori. Inizia a suonare la chitarra a 10 anni, canta nel coro parrocchiale, e più avanti scopre il pianoforte. Gli strumenti diventano per lei non solo un mezzo espressivo, ma anche un rifugio: rifugi emotivi, oltre che espressivi. A 16 anni comincia a scrivere i primi testi, come bisogno naturale di raccontarsi e raccontare.

Dal 2021 pubblica le sue prime canzoni in modo indipendente, mettendo a fuoco una scrittura personale, diretta e generazionale. Nel 2022 inizia una collaborazione stabile con Lukino, giovane produttore con cui sviluppa un suono coerente e riconoscibile. Nel 2023 partecipa a Casa Sanremo, apre i live di Maurizio Lastrico e Annalisa Minetti, e si fa notare in diversi contest e rassegne sul territorio. Sul palco Anoraa porta una presenza autentica, fatta di emozione e semplicità.

II suo progetto ruota intorno a un’idea chiara: Anoraa è la voce di una generazione che spesso non si sente ascoltata. Nei suoi brani convivono malinconia ed euforia, forza e fragilità. II nome d’arte stesso, è un simbolo di questa doppia anima: un equilibrio tra luce e ombra. Anoraa è una voce giovane ma consapevole, che non ha paura di mostrarsi per com’è e che vuole creare connessione attraverso la sincerità delle proprie canzoni.

A giugno 2025 entra a far parte del roster di Maledetta Records iniziando cosi un nuovo percorso artistico e discografico. II nuovo singolo “Una canzone d’amore” è uscito il 12 settembre in contemporanea con la partecipazione alle selezioni del prossimo Sanremo Giovani.