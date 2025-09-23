Operatori del 118, PD: “Per la riorganizzazione indennità già previste, ora stanziare le risorse”

Liguria. Il consigliere regionale Federico Romeo (Pd) ha chiesto alla Giunta di riconoscere un’apposita indennità economica agli operatori del 118 coinvolti nel processo di riorganizzazione delle centrali operative, inclusi gli operatori tecnici della Centrale Operativa 118 Genova, che sono attualmente esclusi, e le tempistiche per l’apertura di un tavolo di confronto con i sindacati. Il consigliere ha rilevato che nel confronto con le parti sociali è stata avanzata la richiesta di aprire un tavolo di trattativa per la valorizzazione del personale.

“Giunta disinformata sul riconoscimento dell’indennità agli operatori tecnici del 118 e a quelli coinvolti nel processo di riorganizzazione delle centrali operative. L’assessore Nicolò non sa neanche che nel contratto nazionale del lavoro rientrano tutte le figure, anche quelle non mediche e non solo gli infermieri. Una mancanza che denota superficialità e disattenzione: invece di decidere, come dovrebbe, scarica la responsabilità del riconoscimento su una fantomatica richiesta che dovrebbe arrivare dai sindacati, quando invece è già previsto dal contratto nazionale del lavoro” dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico.

“Non si può scaricare sulle organizzazioni sindacali il compito di decidere chi deve o non deve ricevere un’indennità: il contratto è già chiaro. Bisogna solo aumentare le risorse da mettere a disposizione. Gli operatori tecnici del 118, come tutte le persone che lavorano nel settore, svolgono turnazioni h24, comprese notti, festivi e straordinari, affrontano situazioni di emergenza ad alto rischio di stress e burn-out, analoghe a quelle del personale dei pronto soccorso che già percepisce l’indennità. Altre Regioni come Lombardia e Veneto l’hanno riconosciuta a tutto il personale del 118 senza distinzione di qualifica. La Liguria continua invece a fare figli e figliastri. Chiediamo un trattamento equo per tutti gli operatori e una risposta in tempi brevi”, conclude Romeo.

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha dichiarato la propria disponibilità a estendere l’indennità ai soggetti citati nell’interrogazione precisando, però, che dovranno essere le organizzazioni sindacali del comparto a porre questa problematica e che, in quel caso, la Giunta cercherà di trovare una soluzione, sempre nel rispetto di quanto è previsto dalla legge e dalle norme contrattuali.