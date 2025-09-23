Val Bormida. Vigili del fuoco al lavoro senza sosta per fronteggiare le conseguenze dell’alluvione che ha travolto la Val Bormida nella notte a cavallo tra domenica 21 e lunedì 22 settembre. Sono oltre 40 gli interventi ancora in corso legati ad allagamenti, detriti, frane e strade rese impraticabili dalla furia dell’acqua.

Per capire la portata dell’evento, basti pensare che a Dego sono caduti 413 mm di pioggia in 8 ore, con un picco di 111 mm in un’ora; a Ferrania (Cairo Montenotte) quasi 280 mm totali. Il fiume Bormida ha superato il secondo livello di guardia in più punti, provocando esondazioni parziali e danneggiamenti a Cairo, Carcare, Piana Crixia e Mallare.

Le immagini e le segnalazioni raccolte ieri dalla redazione di IVG hanno tracciato un quadro davvero difficile per gli abitanti di un territorio che era già allo stremo, ancora in ripresa dopo l’ultimo grave evento alluvionale: auto trascinate via dalla corrente del fiume, negozi sommersi e commercianti in ginocchio (QUI le indicazioni di Confartigianato per predisporre il modello AE di segnalazione danno entro 30 giorni dall’evento), fango nei locali e detriti a ricoprire marciapiedi e strade.

Anche l’ospedale San Giuseppe a Cairo non è stato risparmiato, ma questa volta, per fortuna, con danni inferiori rispetto all’alluvione precedente (QUI il racconto dei danni subiti dalla Croce Bianca di Cairo Montenotte).

La Valbormida di nuovo sott’acqua: fiume esondato e numerosi allagamenti

Situazione difficile pure sul fronte trasporti, tra strade chiuse e poi riaperte e il caos che ha coinvolto i treni, con uno stop alla circolazione ferroviaria dovuto al maltempo.

Commercianti e residenti valbormidesi ieri hanno palesato tutta la loro comprensibile amarezza e rabbia, non solo ai microfoni di IVG: “Nemmeno un euro di risarcimento dallo scorso anno e siamo di nuovo al punto di partenza. Non ce la facciamo più”, hanno dichiarato i residenti di via Dante e via Cesare Battisti a Cairo, che hanno ottenuto un incontro con il sindaco per sollevare il problema in modo diretto.

Nel pomeriggio di ieri, poi, a Cairo si sono recati a gli assessori regionali Massimo Nicolò (Sanità) e Giacomo Raoul Giampedrone (Protezione Civile) che hanno svolto un sopralluogo nelle aree più colpite.

“Solleciteremo il Dipartimento nazionale per far avere i ristori della fase 2 a chi ha subito danni nel 2024 e accelerare la presentazione delle richieste con un unico pacchetto, condiviso con la Val Fontanabuona, già flagellata lo scorso 2 settembre. Ho chiesto ai sindaci di velocizzare l’invio delle schede di somma urgenza e prima urgenza per il patrimonio pubblico, e i Comuni più colpiti – Cairo, Carcare, Giusvalla, Dego, Mallare e Pallare – dovranno presentarle entro dieci giorni”, ha dichiarato Giampedrone in relazione ai ristori e ai fondi di Protezione Civile.