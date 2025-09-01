Oipa Odv: ecco il corso per diventare guardie ecozoofile nel savonese

Savona. Un nuovo corso online per diventare Guardie Eco-Zoofile volontarie dell’Oipa Odv. L’iniziativa è condotta dalle Guardie Eco-Zoofile dell’Organizzazione Internazionale Protezione Animali della Liguria, sezione di Savona e coordinate da Davide Piana.

I servizi verranno svolti nella provincia di Savona.

“Le Guardie Eco-Zoofile, chiamate anche GEZ, sono a tutti gli effetti pubblici ufficiali di polizia, sia amministrativa che giudiziaria, con lo specifico compito di tutelare gli animali, far conoscere e rispettare i loro diritti e tutti i regolamenti e le leggi in materia, adottando un sistema informativo nonché repressivo degli illeciti” spiega il responsabile Davide Piana.

L’esistenza delle guardie Eco-Zoofile dell’Oipa Italia è prevista dall’ordinamento nella materia inerente la vigilanza zoofila (Legge n°611 del 12 giugno 1913, Legge 20 luglio 2004 n.189) e da leggi statali, regionali e comunali in materia di tutela degli animali d’affezione.

“Per diventare guardia volontaria eco-zoofila ambientale è necessario frequentare un corso di formazione basato su materie specifiche. Il corso, che verrà svolto via web ondemand, è gratuito, con approfondimenti, test intermedi e un esame finale per idoneità al servizio”.

2Le aspiranti guardie, in quanto organi di polizia, potranno operare solamente dopo aver prestato giuramento di fedeltà alle istituzioni, innanzi al Prefetto”.

“Per essere ammessi, oltre ad un colloquio preliminare, sono richiesti alcuni requisiti minimi: essere maggiorenni e di nazionalità italiana o di uno stato membro dell’unione europea, non avere condanne penali o procedimenti penali in corso, essere automunito, possedere un computer con connessione ad internet, scanner e stampante, essere/diventare per il primo anno socio benemerito Oipa, non essere associato con associazioni con finalità simili o contrarie all’Oipa”.

“Le future GEZ dovranno garantire un servizio di volontariato dando una minima disponibilità settimanale. Per le iscrizioni c’è tempo fino al 14 settembre” conclude Davide Piana.

(Per iscrizioni scrivere una mail a guardiesavona@oipa.org con oggetto: iscrizione a guardia 2025/2026 con nome, cognome, data di nascita, professione, indirizzo completo, recapito telefonico, motivazione. oppure per maggiori informazioni contattare il numero 3495332416, tutti i giorni dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito internet ufficiale all’ndirizzo http://www.guardiezoofile.info/guardieecozoofile.html).