Obbligo Pec per gli amministratori delle società, Confcommercio Savona: “Ulteriore aumento della burocrazia”

Savona. Un nuovo adempimento burocratico pesa sulle imprese del commercio e del terziario: tutti gli amministratori delle varie società dovranno dotarsi di una Pec personale entro il 31 dicembre 2025 e, soprattutto, dovranno comunicarla al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

Si tratta di un obbligo, già previsto per le società e le imprese individuali ed esteso, con la Legge di Bilancio 2025, anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, con nuova circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il termine era stato fissato al 30 giugno, ma ora è stato differito al 31 dicembre. “Di fatto è un nuovo obbligo burocratico – evidenzia Confcommercio Savona -. Ci siamo organizzati per supportare le imprese e aiutarle ad adempiere all’obbligo di legge, ma lamentiamo il fatto che è un ulteriore aumento della burocrazia che grava sulla già complicata gestione dell’attività“.

A dirlo è il presidente di Confcommercio Savona, Enrico Schiappapietra: “Auspichiamo che queste nuove regole possano essere utili per snellire altre procedure. Continuiamo a vedere nuovi adempimenti, circolari su circolari, obblighi a cui sottostare. Vorremmo iniziare a vedere qualche semplificazione: veniamo da un periodo complicato, obbligo di polizza catastrofale, corsi, Pec per la società, fogli su fogli. Crediamo sia tempo di agevolare chi vuole fare impresa nel rispetto delle regole”.

Per aiutare le aziende, Confcommercio Savona ha messo a disposizione gli uffici di Ascom Servizi per lo svolgimento delle pratiche e la relativa comunicazione alla Camera di Commercio.

“Ci siamo strutturati per semplificare l’attività e supportare le imprese nell’adempiere agli obblighi burocratici – spiega Giuseppe Molinari, vicepresidente di Confcommercio Savona e responsabile di Ascom Servizi – Gli uffici sono a disposizione per gli associati e non e si impegnano a seguire tutto l’iter burocratico”.

Per informazioni è possibile rivolgersi ad Ascom Servizi.