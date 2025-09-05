  • News24
Attenzione

Nuovo sciopero nazionale del personale di Ferrovie: possibili disagi per i treni Intercity e regionali

Si concluderà alle 18, ma Ferrovie dello Stato avvisa che ritardi e cancellazioni potrebbero manifestarsi anche oltre l'orario di fine

ritardo treni

Liguria. Possibili disagi per i passeggeri dei treni in Liguria a causa di uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS. L’agitazione sindacale, indetta da alcune sigle autonome, è iniziata alle 21 di ieri (giovedì 4 settembre) e si concluderà alle 18 di oggi, venerdì 5 settembre 2025.

Lo sciopero potrebbe causare la cancellazione totale o parziale di treni Frecce, Intercity e Regionali. Ferrovie dello Stato ha avvisato che ritardi e cancellazioni potrebbero manifestarsi anche prima dell’inizio dello sciopero e persistere oltre l’orario di fine.

Per il trasporto regionale, i servizi essenziali sono stati garantiti questa mattina nella fascia oraria dalle 6 alle 9.

