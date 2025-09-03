Nuovo conferimento del Comune di Alassio ad uno dei suoi turisti fedeli

Alassio. Nei giorni scorsi, presso il Palazzo Comunale di Alassio, il sindaco Marco Melgrati ha ricevuto Marco Crippa, turista di Mezzago, in provincia di Monza e della Brianza, che da ben 30 anni frequenta la Città del Muretto, fin da quando di anni ne aveva appena cinque.

Con grande emozione, il turista ha ricevuto dal primo cittadino la pergamena ufficiale del Comune di Alassio, insieme ad alcuni pregevoli volumi dedicati alla città e alle sue bellezze storico-artistiche.

Nel corso dell’incontro, Marco Crippa ha espresso al sindaco il seguente pensiero: “Desidero ringraziare Lei e tutta l’Amministrazione Comunale per il bel lavoro che state facendo, e ringraziare ancora una volta tutta la vostra cittadinanza e la Residenza al Mare Agoal dove alloggio ogni estate. Questo è il 30esimo anno che passo le mie ferie ad Alassio e come sempre trovo la città pulita, ordinata e ben organizzata in tutto. È dall’età 5 anni che vengo ad Alassio e spero di poterne trascorrere altri 30 allo stesso modo”.

“Ormai Alassio è diventata un pezzo di me ed andare via ogni anno mi riempie di tristezza. Questa città per me è piena di ricordi: qui ho incontrato mia moglie, le ho chiesto di sposarmi davanti al mare e abbiamo concepito anche nostro figlio. Insomma, è parte di me e della mia famiglia. Dispiace tanto non poterci venire ad abitare ma appena ci è possibile nulla ci trattiene nel tornare. Grazie ancora di tutto, anche quest’ anno è stato splendido”.