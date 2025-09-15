  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Campanella

Nuovo anno scolastico, l’amministrazione di Albenga in visita nelle scuole: “Che sia un cammino fatto di scoperte, crescita e amicizia”

Il sindaco Tomatis, insieme al vicesindaco Pelosi ha portato il saluto dell’amministrazione ai dirigenti scolastici dell’istituto comprensivo, agli insegnanti, al personale scolastico, ai bambini e alle famiglie

Generico settembre 2025
Generico settembre 2025
Generico settembre 2025 Generico settembre 2025

Albenga. In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico il sindaco Riccardo Tomatis, insieme al vicesindaco Silvia Pelosi ha portato il saluto dell’amministrazione comunale ai dirigenti scolastici dell’istituto comprensivo Albenga I e II, agli insegnanti, al personale scolastico, ai bambini e alle loro famiglie.

Il Sindaco Tomatis afferma: “Desidero rivolgere un sincero augurio a tutti per un anno sereno e ricco di soddisfazioni. Gli insegnanti svolgono il loro lavoro con grande passione e dedizione, accompagnando i ragazzi nella crescita con professionalità ed empatia. Un saluto speciale va ai bambini delle classi prime della scuola primaria, che iniziano un percorso importante: sarà un cammino fatto di scoperte, di studio ma anche di divertimento e di nuove amicizie”.

“Le nostre scuole sono luoghi vivi, nei quali ogni giorno si incontrano culture, tradizioni ed esperienze diverse. Questa pluralità non è mai un ostacolo, ma un valore aggiunto: arricchisce i nostri ragazzi, li aiuta a crescere con uno sguardo più ampio sul mondo e a sviluppare il rispetto reciproco. La scuola è uno spazio di dialogo, di confronto e di inclusione, dove si imparano non solo le nozioni, ma anche i valori fondamentali della convivenza civile. È in questo intreccio di diversità che si costruiscono ponti di comprensione e di amicizia, mai muri di separazione”.

Generico settembre 2025

“Buon anno scolastico a tutti: che sia un cammino fatto di scoperte, crescita e amicizia, perché dai sorrisi e dai sogni dei bambini nasce il futuro della nostra città”.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.