Nucleo valutazione performance Regione Liguria, PD: “Faremo accesso agli atti”

Liguria. Nucleo di valutazione delle Performance, i consiglieri Davide Natale e Roberto Arboscello (Pd) attaccano: “Perché Bucci vuole incontrare i membri del nucleo di valutazione dopo le dimissioni del presidente? Se si dovesse arrivare a cambiare la relazione siamo pronti a ricorrere alle vie giudiziarie. Intanto chiediamo un accesso agli atti”.

La questione viene ripercorsa dai consiglieri: “Nelle scorse settimane avevamo fatto emergere quanto stava accadendo intorno ai risultati che il nucleo di valutazione delle Performance della Regione Liguria aveva approvato. Con nettezza il presidente del nucleo, a fronte dell’insistenza del presidente Bucci, insoddisfatto di quanto riportato nel documento, si era dimesso facendo emergere chiaramente il modo con cui questa destra ha deciso di governare”.

Adesso la novità, basata su dei rumor: “Ora nei corridoi della Regione si rincorre l’ipotesi che in questi giorni si dovrebbe tenere un incontro tra il presidente Bucci e i due membri che sono rimasti in carica del nucleo di valutazione delle performance. Qual è l’obiettivo di questo appuntamento? Proseguire nella modifica della valutazione già approvata? Se fosse così noi, per tutelare l’Ente e per salvaguardare quanto la legge regionale prevede, dovremo assumere iniziative che prevedono l’interessamento delle autorità giudiziarie”.

Per questo i consiglieri annunciano di fare un accesso agli atti: “Per avere le relazioni approvate dal nucleo di valutazione delle Performance per valutare eventuali difformità e le motivazioni che staranno alla base di quelle decisioni visto che i membri ancora in carica del Nucleo erano gli stessi che avevano approvato il documento oggetto dello scontro tra il presidente del Nucleo e quello della Regione. Come già proposto da altri consiglieri anche noi riteniamo che si debba dare piena chiarezza su quanto accaduto e per questo condividiamo la proposta di convocazione della commissione competente”.