“Nord Ovest Cultura”, il gemellaggio con Finale, Loano e Pietra Ligure: “Al via promozione integrata sui mercati turistici”

Ponente. Primi risultati per il gemellaggio territoriale tra Piemonte e Liguria, attraverso una vera e propria attività condivisa tra Monferrato On Stage e Ponente Vibes (patto d’intesa fra i comuni di Finale Ligure, Pietra Ligure e Loano). Il progetto “Nord Ovest Cultura” vuole valorizzare l’importanza di consuetudini, storie locali e tradizioni come parte dell’identità culturale, fornire occasioni di condivisione e co-progettazione culturale e creare momenti artistici finalizzati a favorire lo scambio turistico, anche con una promozione orientata a mercati e target.

E’ cominciata la fase che vede un calendario concertato delle date degli eventi sui mercati turistici di riferimento italiani ed esteri dei comuni coinvolti, la valorizzare le risorse territoriali d’eccellenza con l’integrazione di nuovi prodotti turistici, il destagionalizzare i flussi e promuovere un turismo sostenibile, il promuovere la qualità dell’accoglienza e l’innovazione, il creare opportunità occupazionali puntando su attività che siano compatibili con la salvaguardia delle risorse e la vocazione dei territori. E inoltre attrarre investimenti e sviluppare partnership, anche con realtà affini di ulteriori territori, ed attuare un processo di sviluppo in accordo ed in collaborazione con la collettività locale.

Serate dedicate alla musica e all’arte comunicate congiuntamente, sviluppando il concetto di attività sinergica sia a livello progettuale che territoriale, momenti divulgativi delle consuetudini e delle tradizioni, nonché del patrimonio storico e culturale, momenti di degustazione tipicità territoriali durante gli eventi, liguri in terra piemontese e piemontesi in terra ligure, rappresentazioni artistiche e musicali condivise. Narrazione, tradizione e contaminazione enogastronomica.

La prima tappa di condivisione si è tenuta a Piea (AT) il 27 luglio, in cui al festival Kaptura organizzato da Monferrato On Stage sono saliti sul palco i THE ORIGINALS. Food e beverage sono stati realizzati in collaborazione da una delegazione di Pietra Ligure, rappresentata nello specifico dall’associazione Circolo Giovane Ranzi, e dal team di cucina della Pro Loco di Piea con Monferrato Rural Food. Alle tipicità piemontesi sono state dunque affiancate preparazioni liguri, come la cima alla ligure e le trofie al pesto, e abbinati i vini liguri, tra cui il Vermentino, super ospiti della serata Ligure in Piemonte.

Il 14 e il 15 agosto a Finale Ligure, nell’ambito del Finale Music Festival, il Piemonte si è affacciato in Liguria con vini e tipicità piemontesi protagonisti di una data del Ponente Vibes. La delegazione totalmente Monferrina presente era composta da una rappresentanza di Monferrato On stage unitamente a Consorzio del barbera e vini del monferrato, Enoteca regionale dell’Albugnano, Ass. produttori Monferrato Excellence e Consorzio di Cocconato riviera del Monferrato. In rappresentanza delle amministrazioni comunali di tutti i paesi coinvolti il Vicesindaco di Finale Ligure Maura Firpo e il Sindaco di Piea Alessandro Borgo hanno dato vita ad un simbolico scambio di eccellenze.

Il 7 settembre a Camerano Casasco (AT) presso il Parco Conte di Camerano prima dell’evento con Roby Facchinetti (già presente a Maggio al Finale Music Festival-Incontri con la Musica a Finalborgo), Cristiano Massaia (Presidente di Fondazione Mos), Fabio Gallo (responsabile di Ponente Vibes) che sovrintendono il progetto e Roberto Grossi (direttore del Finale Music Festival) hanno dato vita ad un incontro che ha tirato le somme di queste prime collaborazioni.

“In poche settimane di operatività, una volta superati gli ostacoli burocratici – dichiara Fabio Gallo – abbiamo dato vita pulsante al progetto Nord Ovest Cultura: un interscambio che spesso ha fatto viaggiare sul medesimo binario un convoglio con oltre un centinaio di eventi tra i comuni di Ponente Vibes e quelli toccati da Monferrato On Stage. Sono felice e orgoglioso di essere stato il tramite che ha legato questi staff, che sono il segnale che più è ampia la proposta e più si hanno occasioni di crescita non solo culturale, ma anche e soprattutto umana”.

Roberto Grossi racconta: “Lo stand di MOS in piazza che abbracciava l’arco di Margherita di Spagna, sotto al quale si svolgeva il Finale Music Festival, ha rappresentato perfettamente l’esatta immagine di ciò che il progetto sta attuando: una fusione e una contaminazione culturale tra differenti territori. Una sinergia che sarà sicuramente foriera di crescita per entrambe le realtà”.