Non solo previsioni ma anche beneficenza per la community di MeteoValbormida con il calendario 2026

Valbormida. Una community che si fa sempre più solidale quella di MeteoValbormida, il blog della stazione meteo locale seguito ormai da migliaia di persone (circa venti mila) per la sua puntualità sulle previsioni del tempo, che aggiorna i followers con precisione e tempistica.

Ecco la decisione di realizzare un calendario per il 2026, il cui ricavato sarà donato interamente all’associazione di Cairo Onlus “Raggio di Sole”, attiva sul territorio valbormidese e non solo, e segue ragazzi e adulti con difficoltà psicomotorie, autismo, ritardi scolastici, complessità di natura comportamentale e di integrazione.

L’almanacco con foto scattate e selezionate dai membri della comunità verrà commercializzato da Cosmodigit SAS di Corso martiri della Libertà 99/101, a Cairo Montenotte, mentre la grafica sarà a cura di MVB. Il costo al pubblico del calendario è di 10 euro, e per averlo va prenotato e pagato anticipatamente entro il prossimo 31 ottobre. Per informazioni è possibile telefonare a Cosmodigit dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 (019500117), oppure visitare la pagina Facebook di MeteoValbormida o il blog.