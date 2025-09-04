Noli, al professore Massimo Recalcati la cittadinanza onoraria

Sabato 6 settembre 2025, l’amministrazione comunale di Noli conferirà la Cittadinanza Onoraria al professor Massimo Recalcati, stimato psicoanalista e figura di spicco del panorama culturale italiano.
La decisione, approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale della Città di Noli nella seduta di lunedì 1° settembre, sarà ufficialmente celebrata nel corso di una cerimonia in programma alle ore 17:30 presso la Sala Consiliare del Palazzo comunale.
Durante l’evento il Sindaco Ambrogio Repetto illustrerà i motivi che hanno portato a questo prestigioso riconoscimento, sottolineando il valore umano, culturale e professionale del Professor Recalcati.