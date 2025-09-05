Nolese, nuovo innesto in attacco: ecco Filippo Bertozzi

Noli. Un nuovo annuncio, un po’ a sorpresa, da parte della Nolese. Si aggiunge al roster di Pietro Saccone un nuovo attaccante. Si tratta di Filippo Bertozzi, l’anno scorso al Finale. Classe 2000, Bertozzi ha giocato anche con Albenga, Baia Alassio e Vadino. Ecco dunque un altro innesto di qualità per i biancorossi.

Il comunicato:

Quando ormai sembrava calato definitivamente il sipario sul mercato della Nolese, ecco un colpo a sorpresa: a rinforzare la rosa biancorossa arriva dall’F.B.C. Finale il classe 2000 Filippo “Pluto” Bertozzi. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili della società finalese, l’attaccante ha poi maturato esperienze significative con le maglie di Albenga, Baia Alassio e Vadino, prima di ritornare la scorsa stagione al Finale. Con i giallorossoblù è stato protagonista in Promozione, distinguendosi per impegno e qualità, e risultando decisivo nella corsa salvezza: sua, infatti, la rete che ha regalato la preziosa vittoria sul difficile campo di Ventimiglia. Mancino naturale, Bertozzi unisce una notevole struttura fisica a ottime doti tecniche, qualità che lo rendono un elemento prezioso e versatile per il reparto offensivo della Nolese. Il suo arrivo porta freschezza e nuove soluzioni in attacco, completando il pacchetto a disposizione dell’allenatore e regalando ai tifosi biancorossi un ulteriore motivo di entusiasmo in vista della stagione alle porte. Filippo ha scelto con il cuore: nonostante potesse ambire a categorie superiori e fosse richiesto altrove, ha deciso di venire a Noli, dove ritrova amici, compagni delle giovanili e soprattutto il direttore sportivo Bordone, che lo ha visto crescere calcisticamente. Benvenuto Pluto !!!