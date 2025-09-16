Nolese, Bordone: “Curare ogni dettaglio la nostra forza. Rosa ampia ma coglieremo eventuali occasioni di mercato”

Noli. La Nolese continua la marcia di avvicinamento ai primi impegni ufficiali stagionali. Un percorso caratterizzato da tanto entusiasmo e voglia di provare a primeggiare per raggiungere un sogno che la Noli sportiva ha da tempo nel proprio cassetto.

Ma in biancorossi puntano a lavorare duramente sul campo, “con il paraocchi” e fiducia come sottolineato dal direttore sportivo Pietro Bordone: “Siamo soddisfatti: abbiamo iniziato già alla fine della scorsa stagione incontrando dei giocatori, così l’allenatore ha potuto conoscerli in anticipo per partire avvantaggiati. Da lì abbiamo proseguito su questa linea per trovare le figure giuste e rinforzare una rosa che è stata confermata in blocco. L’anno scorso i ragazzi avevano già dato grandi soddisfazioni, disputando un campionato di vertice come ci eravamo prefissati. Abbiamo fatto un torneo di livello, poi nella seconda parte ci è mancato qualcosa, ma l’obiettivo era alzare l’asticella e trovarci tra le big. Su queste basi abbiamo preparato la nuova stagione: abbiamo portato nuovi giocatori, la rosa è completa e siamo fiduciosi“.

“Il nostro marchio di fabbrica è partire dall’organizzazione e dai benefit per i giocatori, curare ogni dettaglio di allenamenti e attività – continua -. Ci lavoriamo tanto, e anche se non siamo tantissimi come società, ognuno ha il suo incarico e lo porta avanti: questa è la nostra forza“.

Una bella uscita per la Nolese al “Memorial Pisano” contro Borghetto e Finale: “È stata una bellissima serata, organizzata dalla società per onorare Beppe Pisano, uomo di comunità che ha rappresentato in pieno il senso di appartenenza a Noli. È stato giocatore, allenatore, simbolo e punto di riferimento per tanti ragazzi che chiamava i suoi “bimbi”. Partire con una dedica così è stato il modo migliore per aprire la stagione. Sul campo ho visto ottimi progressi. Come ha detto mister Saccone, nonostante poche amichevoli e una dozzina di allenamenti con gambe pesanti, si è vista fluidità di gioco, tenuta del campo, applicazione e risposte molto positive, anche contro squadre di categorie superiori come il Finale e il Borghetto”.

Bordone rivela che la Nolese sarà attenta alle opportunità di mercato nonostante la rosa completa a disposizione di mister Pietro Saccone: “La rosa è ampia, qualcuno potrà fare scelte diverse ma le gerarchie emergeranno naturalmente dalle qualità tecniche e fisiche. Siamo completi e non abbiamo ansia di cercare altri giocatori, ma se ci fosse un’occasione capace di alzare il livello la coglieremmo, come accaduto con Bertozzi, arrivato dal Finale”.

Sulla Coppa Liguria: “Avremo subito Spotornese e Priamar: due squadre importanti, sarà bello affrontarle. La Spotornese in un derby affascinante, la Priamar che l’anno scorso ci ha eliminato nei playoff e che è una società con cui c’è un bel rapporto”. Sul campionato: “Sarà dura e molto equilibrata. Ci sono realtà forti: il Bardineto, sempre ostico, con un bravo tecnico come Ciravegna; il Mallare, retrocesso ma rinforzato; la Spotornese e la Priamar; la neonata Giusvalla che incuriosisce; e in Val Bormida è sempre difficile andare a giocare. Sarà un torneo impegnativo, ma noi vogliamo fare un campionato di vertice. Poi sarà il campo a dire dove potremo arrivare, ma l’importante è farsi trovare pronti”.