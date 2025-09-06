Bragno, Flavio Ferraro ritrova il suo grande amore: “A Savona sono diventato un allenatore, oggi avevo un po’ di ansia”

Vado Ligure. Un po’ di emozione per l’incontro con il passato, un po’ di soddisfazione per la performance del suo Bragno. Tra amarcord e impressioni sulla partita, Flavio Ferraro ha commentato la seconda uscita stagionale della sua squadra. Contro il Savona finisce 2-1 per i biancoblù, ma il tecnico è contento.

“Faccio i complimenti ai ragazzi, soprattutto per la reazione che hanno avuto nel secondo tempo – commenta Ferraro -. Non è facile reagire contro questo Savona da sotto di due gol. Questo è un gruppo nuovo, con tanti giovani. Magari un altro gruppo si sarebbe arreso, invece i ragazzi hanno reagito alla grande. Abbiamo fatto un gol e potevamo farne altri. Dispiace per le solite ingenuità, ma la squadra è giovane e quindi le ingenuità fanno parte della crescita. Prendiamo sempre gol nei primi minuti, e quindi siamo costretti a rincorrere. È gravissima la disattenzione sul gol di Zunino. Teniamo però presente che avevamo in campo solo quattro giocatori della scorsa stagione. Mi è piaciuto lo spirito, ripartiamo da questo secondo tempo per iniziare al meglio il campionato”.

La soluzione per aggiustare le piccole defaillances è sicuramente intervenire con l’ingaggio di qualche giocatore d’esperienza: “L’attenzione ci deve sempre essere. Bisogna essere più rapidi in transizione e più forti in aggressione, ma piano piano i ragazzi ci stanno arrivando. Per quanto riguarda eventuali innesti, la società sta facendo il massimo per riuscire a portare almeno due giocatori di esperienza che possono dare una mano in campo e nello spogliatoio ai ragazzi, affiancando Di Martino in questo lavoro”.

Ferraro fa anche un bilancio sulle carte del campionato, le favorite e la lotta salvezza, quella che interessa particolarmente i biancoverdi: “Noi vogliamo con tutte le nostre forze mantenere la categoria, ma non sarà semplice. Il Savona è una corazzata, nel momento in cui tutti i giocatori si caleranno nella categoria, perché questa è la più grande difficoltà che avranno, non dovrebbero esserci storie. La Sestrese è pericolosa, Pontelungo, Masone e Praese hanno rose importanti. Anche la Sampierdarenese ha una buona squdra. Il Finale non è più quello dello scorso anno e il Ceriale è ormai una realtà. Ci sarà da soffrire per vincere il campionato. Noi cercheremo di crescere e fare più punti possibili. Sarà un campionato diviso in due tronconi, con sei o sette squadre che lotteranno per difendere la categoria”.

Infine, un’ultima battuta sul passato savonese. Il tecnico confessa anche di aver avuto i battiti un po’ più accelerati in vista del match odierno: “Nonostante la mia veneranda età stamattina c’era un po’ di ansia per la partita. Adesso però sono allenatore del Bragno e cerco di dare tutto me stesso. Il Savona è stato il mio grande amore, la mia prima maglia quando da ragazzino avevo 13 anni. Ero senza scarpe e un giorno a fine allenamento Vivarelli mi fece andare nel suo armadietto e mi diede un suo paio di scarpe. A Savona ho costruito qualcosa, da quando ho allenato i biancoblù sono diventato un mister”.