Nel savonese al via la collaborazione tra Avis e i vigili del fuoco: ecco le iniziative in programma

Provincia. L’Avis Comunale di Savona ha concluso un importante accordo con il Corpo dei Vigili del Fuoco.

“Con il loro Comandante Giuseppe Di Maria si è riuscito a organizzare ben quattro giornate di incontri informativi distribuiti nelle prime due decadi di settembre e il tutto si concluderà con la giornata di raccolta con Autoemoteca nelle prime giornate di ottobre”, spiega il presidente Avis Comunale Savona Giovanni Donzellini.

“Gli incontri informativi sono propedeutici a indicare il perché si viene a donare, come si sviluppa la donazione e come viene utilizzato lo stesso sangue una volta che questo arriva in ospedale al centro trasfusionale. Inoltre chi è la figura del medico e infermiere prelevatore? Chi sono i volontari che accompagnano i donatori e assistono il personale sanitario? Tutto questo verrà spiegato e grazie alla collaborazione del Comandante del Corpo Giuseppe Di Maria avremo la possibilità di informare tutte le maestranze. Ovviamente questa raccolta non sarà fine a sé stessa ma rappresenterà la prima di una serie a cadenza trimestrale dove l’Avis Comunale Savona accompagnerà il Corpo in questa splendida avventura. Come sappiamo i Vigili del Fuoco sono persone che sviluppano il loro lavoro non solo con la testa ma anche con il cuore. Sono perfettamente coscienti dell’importanza della donazione e hanno accettato con buon grado questa possibilità”, aggiunge.

“Tutto questo rappresenta con nostra soddisfazione il risultato di un assiduo e costante lavoro con le Forze Armate iniziato con i Carabinieri, proseguito con la Polizia di Stato ed ora con il Corpo de Vigili del Fuoco. Prossimo incontro già in cantiere sarà con la Guardia di Finanza e, come dico sempre, Buon Sangue a tutti”, conclude Donzellini.