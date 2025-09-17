Manifestazione per Gaza: venerdì 19 settembre quattro ore di sciopero, a Savona corteo da piazza del Brandale

Savona. La Cgil di Savona insieme alle associazioni che compongono il Tavolo della Pace del Savonese rispondono con quattro ore di sciopero generale per venerdì 19 settembre alla mobilitazione lanciata ieri a livello nazionale dalla Cgil per Gaza e contro tutte le guerre.

Venerdì è in programma anche un corteo con partenza alle 18 da piazza del Brandale fino in piazza Sisto dove si terranno gli interventi delle varie associazioni. “Il precipitare dei fatti drammatici di queste ore a Gaza impone uno sforzo straordinario da parte di tutte e tutti”, sottolinea il Tavolo della Pace Savonese.

La Cgil e il Tavolo della Pace Savonese “chiedono di fermare subito ogni intervento militare nella Striscia, di sostenere e garantire la sicurezza della Global Sumud Flottilla e di tutte le missioni umanitarie in corso, di garantire corridoi umanitari e mettere in sicurezza la popolazione civile”.

Chiede inoltre che “venga sospeso ogni accordo di cooperazione commerciale e militare con Israele finché non si ferma la guerra a Gaza e l’occupazione della Cisgiordania, e diciamo NO alle politiche alle politiche europee di riarmo. È necessario mettere in campo azioni concrete per rimuovere l’embargo umanitario e riconoscere lo stato di Palestina. I governi e le istituzioni internazionali si devono adoperare immediatamente per fermare ciò che sta accadendo, fino ad arrivare alla convocazione di una conferenza di Pace sotto egida ONU”.

Dalla mobilitazione di venerdì, che rappresenta la continuazione dell’impegno della Cgil e del Tavolo della Pace Savonese per la Pace, in Palestina come in Ucraina, e contro tutte le guerre, sono esclusi i settori coperti dalla Legge 146.