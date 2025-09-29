“Millesimo Vive Arte & Storia”, nasce una nuova associazione culturale

Millesimo. Sarà il prestigioso contesto della Fiera Nazionale del Tartufo l’occasione per formalizzare pubblicamente la fondazione dell’associazione “Millesimo Vive Arte & Storia”.
Venerdì 3 ottobre alle ore 18 appuntamento nella sala consiliare del Comune di Millesimo per la presentazione degli organigrammi associativi e la spiegazione dei valori fondanti, nonché ovviamente un’anteprima dei programmi di lavoro. A seguire una conferenza del Prof. Giannino Balbis sul tema: “Valbormida, frammenti di una cultura dell’inappartenenza”.
L’Associazione Millesimo Vive Arte & Storia, anche in collaborazione con il Museo Paleontologico diretto da Carmelo Prestipino — Vicepresidente dell’associazione — intende promuovere iniziative culturali dedicate alla promozione e riscoperta dell’arte e della storia del territorio. Non solo valorizzazione, ma vera partecipazione: un invito a vivere consapevolmente il patrimonio culturale che ci circonda.
In occasione della Fiera Nazionale del Tartufo l’Associazione organizzerà un fine settimane di aperture straordinarie e visite guidate
APERTURA DEL MUSEO NAPOLEONICO IN VILLA SCARZELLA
Venerdì 3 ottobre dalle 15 alle 17.30
Sabato 4 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18
Domenica 5 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18
APERTURA DELLA CHIESA SANTA MARIA EXTRA MUROS
Sabato 4 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18
Domenica 5 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18
MONASTERO DI SANTO STEFANO – VISITE GUIDATE, PARTENZE
Venerdì 3 ottobre ore 15 e ore 16
Sabato 4 ottobre ore 10 – ore 11- 0re 15 – 16 – 17 – 18
Domenica 5 ottobre ore 10 ore 11- 0re 15 – 16 – 17 – 18