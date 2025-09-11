Millesimo, Villar raddoppia: è il nuovo responsabile del settore giovanile

Il Millesimo ha annunciato il nome del nuovo responsabile del settore giovanile. Sarà Ricardo Villar.
Villar, con un passato da professionista, è da due stagioni il faro della squadra giallorossa. Si è infatti reso protagonista della vittoria di due campionati consecutivi portando il club dalla Prima Categoria all’Eccellenza.
Ma le novità non finiscono qui. Entra ufficialmente nel club anche Diego Levratto, fratello del presidente Eros, che affiancherà Fabrizio Levratto nel ruolo di vicepresidente.
Più informazioni