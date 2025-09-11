  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Novità

Millesimo, Villar raddoppia: è il nuovo responsabile del settore giovanile

Incarico dirigenziale per il fantasista protagonista della scalata dalla Prima Categoria all'Eccellenza

Il Millesimo vola in Eccellenza: la fotogallery al Faraggiana contro l'Albissole

Il Millesimo ha annunciato il nome del nuovo responsabile del settore giovanile. Sarà Ricardo Villar.

Villar, con un passato da professionista, è da due stagioni il faro della squadra giallorossa. Si è infatti reso protagonista della vittoria di due campionati consecutivi portando il club dalla Prima Categoria all’Eccellenza.

Ma le novità non finiscono qui. Entra ufficialmente nel club anche Diego Levratto, fratello del presidente Eros, che affiancherà Fabrizio Levratto  nel ruolo di vicepresidente.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.