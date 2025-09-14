Millesimo sconfitto all’esordio in Eccellenza, Fabio Macchia: “Prestazione importante contro una squadra forte”

Pietra Ligure. Il Millesimo è uscito battuto dalla prima partita nel campionato di Eccellenza della sua storia. La squadra condotta da Fabio Macchia, dopo aver sbloccato il risultato per prima, ha ceduto al Pietra Ligure col risultato di 2 a 1.

Risultato a parte, le note positive sono tante. I giallorossi hanno avuto un ottimo approccio e, nonostante la sconfitta, hanno disputato un ottimo incontro. “Non posso recriminare nulla ai ragazzi – dichiara il mister -. Abbiamo giocato una partita importante; abbiamo subito trovato il gol. Affrontavamo una squadra forte; nel primo tempo loro hanno avuto qualche occasione da rete su nostri errori grossolani, poi hanno pareggiato su un errore dell’arbitro, perché non era fallo da punizione. Comunque, meritavano il pareggio. Era giusto che il primo tempo finisse così”.

“Il secondo tempo l’abbiamo fatto in crescendo, rispondendo colpo su colpo e forse facendo anche qualcosa in più di loro, abbiamo avuto più occasioni noi – sottolinea l’allenatore del Millesimo -. Abbiamo subito il gol su un ribaltamento di fronte proprio in una situazione in cui potevamo farlo noi; bravi loro ma abbiamo fatto un errore. Il calcio è così: quando giochi contro squadre forti come il Pietra anche se sbagli una virgola vieni punito; questo non cancella la prestazione importante. Fisicamente stiamo bene, abbiamo finito in crescendo. Ripartiamo da lì”.

“Abbiamo costruito una rosa che vuole togliersi soddisfazioni, facendo bene ed arrivando più in alto possibile – aggiunge Macchia -. Rimaniamo pur sempre una matricola e dobbiamo pagare lo scotto sia del fatto che facciamo un campionato che non abbiamo mai fatto nella nostra storia, sia che giochiamo contro squadre che si sono assestate in questa categoria da anni come il Pietra stesso con un percorso di consolidamento. Noi, invece, abbiamo fatto una crescita molto rapida con due salti di categoria. Ci siamo arrivati molto velocemente e questo un minimo costa, anche perché dobbiamo essere bravi ad ambientarci in questa categoria che non perdona niente. Però, sia in coppa col Rivasamba, che è una grande squadra, sia qui col Pietra abbiamo avuto due prestazioni e mezza molto importanti. Quindi non possiamo che essere ottimisti”.

“Paghiamo anche il fatto di aver cambiato tanti giocatori – conclude il mister del Millesimo -. Non è facile inserire tanti giocatori nuovi, ma da questo punto di vista siamo abbastanza avanti. Cominciamo a vedere delle cose interessanti; possiamo farle meglio, però ci vuole tempo. Oggi è un peccato non aver raccolto punti nonostante la prestazione fatta. Pensiamo alla prossima per provare a fare i primi tre punti”.