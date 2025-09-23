Liguria. Il rapido isolamento di una goccia fredda sulla Francia e il suo successivo avanzamento verso Est, influenzerà il meteo sulla nostra regione. Periodi più asciutti e soleggiati alternati a possibili rovesci intermittenti andranno a caratterizzare la giornata di martedì e quella di mercoledì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: in nottata cieli poco nuvolosi a Ponente e parzialmente o molto nuvolosi a Levante con possibili veloci rovesci entro l’alba sullo Spezzino e nelle aree interne del settore centrale, in evoluzione verso Nord. Nel corso della mattinata e nelle ore pomeridiane altri rovesci, seppur localizzati, andranno ad interessare a “macchia di leopardo” il Tigullio, lo Spezzino e in modo più sporadico la dorsale Appenninica del Genovesato e del Savonese Orientale. Clima più asciutto a Ponente con cieli sereni o poco nuvolosi.

Venti: deboli o al più moderati di Libeccio; locali rinforzi saranno possibili al largo delle coste Imperiesi e sul Mar Ligure Occidentale nel corso del pomeriggio. Rotazione serale ai quadranti settentrionali sul Savonese. Mari: generalmente mossi con onda da Sud/Sud-Ovest.

Temperature: in generale e graduale diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi. Costa: Min: +17°C/+22°C – Max: +21°C/+25°C; interno: Min: +10°C/+18°C – Max: +17°C/+23°C.

MERCOLEDì 24 SETTEMBRE: mattinata stabile ma con copertura nuvolosa crescente sul settore Centro-Orientale e sui versanti padani occidentali. nel pomeriggio parziali schiarite andranno ad interessare l’Imperiese costiero e più sporadicamente il settore centrale. Piogge a carattere di rovescio o temporale andranno ad interessare il comparto delle Alpi Liguri e le aree interne del Savonese e Imperiese, in sconfinamento serale sui versanti marittimi. [Evoluzione incerta – Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: deboli da Est/Sud-Est sotto costa; Moderati di Libeccio al largo e sulle coste Imperiesi e Spezzine. Mari: mossi o molto mossi sotto costa; Agitati al largo con onda lunga di Libeccio. Temperature: in diminuzione su tutti i settori, specialmente nelle aree interne in serata.

GIOVEDì 25 SETTEMBRE: giornata nuovamente variabile con instabilità pomeridiana nelle aree interne, in estensione alle coste del Centro-Ponente in serata. Più asciutto sui restanti settori con ampie schiarite. Venti: deboli dai quadranti settentrionali, in rotazione serale ai quadranti meridionali. Mari: molto mossi. Temperature: in sensibile diminuzione con valori mattutini diffusamente inferiori ai +10°C nelle aree interne. [Evoluzione incerta – Seguire i prossimi aggiornamenti]