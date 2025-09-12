  • News24
Bollettino

Meteo, tempo instabile sulla Liguria: possibili rovesci e temporali nel weekend previsioni

Le previsioni del tempo per le prossime ore

Generico settembre 2025
Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 12 settembre, al mattino sono previste nubi medio-basse sul settore centro-orientale con occasionali piovaschi sullo Spezzino. Cielo più aperto a ponente e sui versanti padani in genere. Nel pomeriggio trasferimento degli annuvolamenti nei settori interni, ampie schiarite lungo le coste specie del settore centro-orientale. Sempre nel pomeriggio, passaggio di velature in quota senza conseguenze.

Venti

Moderati o forti da sud-ovest al largo, da deboli a moderati da sud-est lungo le coste.

Mari

Generalmente molto mosso.

Temperature

Pressochè stazionarie

COSTA: min 18-21, max 24-26

INTERNO: min 7-15, max 21-24

