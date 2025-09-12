Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 12 settembre, al mattino sono previste nubi medio-basse sul settore centro-orientale con occasionali piovaschi sullo Spezzino. Cielo più aperto a ponente e sui versanti padani in genere. Nel pomeriggio trasferimento degli annuvolamenti nei settori interni, ampie schiarite lungo le coste specie del settore centro-orientale. Sempre nel pomeriggio, passaggio di velature in quota senza conseguenze.
Venti
Moderati o forti da sud-ovest al largo, da deboli a moderati da sud-est lungo le coste.
Mari
Generalmente molto mosso.
Temperature
Pressochè stazionarie
COSTA: min 18-21, max 24-26
INTERNO: min 7-15, max 21-24
Più informazioni