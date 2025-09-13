Liguria. Una veloce perturbazione impegnerà la Liguria nel pomeriggio-sera con rovesci o qualche temporale in movimento da ovest verso est. A seguire avremo due giornate soleggiate. Ecco le previsioni meteo di Limet per oggi e i prossimi giorni su Genova e la Liguria.

Previsioni meteo per sabato 13 settembre

Cielo e fenomeni

Al mattino cielo da velato a nuvoloso, con nubi in progressivo inspessimento ad iniziare da ponente, ma senza precipitazioni. Ancora ampi spazi soleggiati sul centro-levante. Tra il pomeriggio e la serata peggioramento delle condizioni atmosferiche con piogge in avanzamento da ponente verso levante. Possibile anche qualche colpo di tuono. Precipitazioni più intense inizialmente su estremo Imperiese ed a seguire sul settore centro-orientale della regione.

Venti

Deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Mari

Poco mosso o localmente mosso.

Temperature

Stazionarie le minime, in incipiente calo le massime nelle aree raggiunte da maggiore nuvolosità. Costa: minime 19-21 gradi, massime 23-25 gradi. Interno: minime 9-16 gradi, massime 20-23 gradi

Previsioni meteo per domenica 14 settembre

Cielo e fenomeni

Residui rovesci sullo Spezzino nelle ore antelucane, in attenuazione. Sul resto della regione veloce miglioramento con cielo in prevalenza sereno. Un po’ di nubi nelle aree interne durante il pomeriggio, senza conseguenze.

Venti

Deboli variabili o in regime di brezza.

Mari

Generalmente poco mosso.

Temperature

In lieve calo le minime, in aumento le massime.

Previsioni meteo per lunedì 15 settembre

Soleggiato a parte qualche annuvolamento a ponente senza conseguenze. Temperature in ulteriore aumento.