Liguria. Il meteo in Liguria nei prossimi giorni, sul finire del mese settembre, sarà contrassegnato dal un rinforzo dell’anticiclone e da una rotazione delle correnti da settentrione che garantiranno tempo maggiormente stabile e soleggiato rispetto alla settimana appena conclusa. Sono le previsioni del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Meteo Liguria di oggi, domenica 28 settembre

Il meteo in Liguria al mattino vedrà una nuvolosità di tipo medio-basso sui versanti padani, specie quelli alle spalle del settore centrale; sul resto della Regione cieli in prevalenza sereni o, al più, poco nuvolosi. Dalle ore centrali si assisterà al transito di velature a ponente, mentre i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi altrove, eccezion fatta per residui annuvolamenti più consistenti alle spalle del settore centrale.

I venti saranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali, ma con rinforzi fino a tesi o forti tra Genova e Capo Mele nella prima parte di giornata. Mare poco mosso o stirato sotto-costa, localmente mosso al largo tra notte e mattino.

Le temperature minime saranno in diminuzione, soprattutto nelle zone interne, mentre le massime saranno in aumento ovunque: e secondo Limet saranno comprese sulla costa tra 12 e 25, nell’interno tra 2 e 22.

Il meteo per domani, lunedì 29 settembre

Il meteo Liguria per la giornata di domani, lunedì 29 settembre, sarà caratterizzato da una giornata stabile e soleggiata sull’intero territorio regionale, con eventuali addensamenti pomeridiani sui rilievi delle zone interne avranno carattere temporaneo. I venti soffieranno a regime di brezza. Il mare si presenterà poco mosso. Le temperature resteranno stazionarie.

Il meteo di martedì 30 settembre in Liguria

In Liguria tra la notte di lunedì 29 e il mattino di martedì 30 settembre, avremo cieli in prevalenza sereni. A seguire si assisterà invece a un progressivo aumento della nuvolosità a partire dai versanti padani occidentali, ma senza conseguenze associate. Le temperature si manterranno su valori stabili, in linea con i valori dei giorni precedenti in Liguria.