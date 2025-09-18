Liguria. Un promontorio di alta pressione si erge sull’Europa centro-meridionale, determinando un periodo seppur breve caratterizzato da stabilità ed alte temperature, specialmente in quota dove si potranno raggiungere valori anche 8-10 gradi superiori alla media. L’impatto maggiore del promontorio anticiclonico si avrà comunque a nord dell’arco alpino, con le temperature che in quelle zone risulteranno essere anche 12-14 gradi superiori alla norma.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 18 settembre avremo al mattino cieli soleggiati su tutta la regione, saranno però possibili nubi basse e locali nebbie sui versanti padani del settore centrale, in diradamento nel corso della mattinata. Nel pomeriggio formazione di cumuli sparsi nell’interno; sul resto della regione il temporaneo transito di nubi alte potrà velare il cielo fino alla prima serata.

Venti deboli o moderati a regime di brezza: nella notte e mattina correnti tese dai quadranti settentrionali sul settore centrale, deboli altrove; nel corso del pomeriggio indebolimento e rotazione ai quadranti meridionali. Mare poco mosso su tutti i settori. Temperature minime in aumento sul centro-ponente, massime generalmente stazionarie, in aumento nell’interno centro-orientale: sulla costa minime tra 17 e 23 gradi, massime tra 24 e 28 gradi; all’interno minime tra 12 e 18 gradi, massime tra 18 e 28 gradi.

Venerdì 19 settembre avremo nella notte e al mattino nubi basse e possibili nebbie sui versanti padani del settore centrale, sereno altrove. Cieli ampiamente soleggiati nel corso dell’intera giornata, prima del transito nel tardo pomeriggio di nubi alte stratificate.

Venti tra deboli e moderati a regime di brezza. Mare poco mosso. Temperature in generale aumento.

Sabato 20 settembre aumento generale della nuvolosità, in particolare sul centro-ponente, ma senza precipitazioni associate. Maggiormente soleggiato a levante.

Venti deboli al più moderati a regime di brezza. Mare poco mosso. Temperature stazionarie o in lieve aumento.