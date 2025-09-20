Liguria. Alta pressione e tempo stabile sulla Liguria fino a domenica 21 settembre. Lunedi maltempo con piogge e temporali.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 20 settembre avremo tempo stabile e soleggiato ovunque. Da segnalare il transito di velature al mattino con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Nel pomeriggio sereno ovunque.

Venti deboli da nord al mattino, brezze nel pomeriggio. Mare calmo o quasi calmo. Temperature pressochè stazionarie su valori superiori alla media del periodo: sulla costa minime tra 17 e 23 gradi, massime tra 26 e 29 gradi; all’interno minime tra 13 e 18 gradi, massime tra 20 e 28 gradi.

Domenica 21 settembre mattinata e primo pomeriggio ancora soleggiati. In serata nubi medio-alte in aumento a ponente, invariato altrove.

Venti da deboli a moderati da sud-est. Mare da poco mosso a mosso. Temperature in lieve calo.

Lunedì 22 settembre peggioramento con rovesci e temporali sparsi, temperature in calo.