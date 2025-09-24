Liguria. L’isolamento di una goccia fredda tra la Francia e il Mar Ligure determina condizioni ancora di forte instabilità e temperature in calo specie dalla sera.

Secondo il Centro Limet, oggi mercoledì 24 settembre avremo sin dalle prime ore del mattino nuvolosità variabile ma più compatta sul settore centrale, dove non escludiamo qualche breve rovescio anche di tipo temporalesco. Nel corso del pomeriggio avanzeranno le schiarite sul settore centro-orientale della regione, mentre nuovi rovesci temporaleschi saranno probabili stavolta sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di centro-ponente. Migliora dalla sera con cieli stellati ovunque.

Venti deboli da nord al mattino, in rinforzo da sud-ovest nel pomeriggio, mentre in serata è attesa la rotazione del vento da nord, in particolare tra savonese e genovese. Mare mosso al mattino ma in aumento a molto mosso per onda da sud-ovest nel pomeriggio specie sui bacini di levante. Temperature in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi, ma calo più marcato dalla sera: sulla costa minime tra 15 e 19 gradi, massime tra 20 e 24 gradi; all’interno minime tra 10 e 16 gradi, massime tra 16 e 22 gradi.

Giovedì 25 settembre giornata che parte soleggiata ovunque ma dal pomeriggio nuova attività cumuliforme dovuta all’instabilità ancora presente. Pertanto non si escludono brevi rovesci localizzati specie nei settori interni.

Venti deboli a rotazione ciclonica, libeccio teso al largo. Mare mosso o localmente molto mosso a levante. Temperature in diminuzione su tutti i settori

Venerdì 26 settembre giornata nuovamente variabile con instabilità ancora presente.

Mare mosso. Temperature stazionarie.