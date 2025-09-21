Liguria. Il progressivo avvicinamento di una perturbazione atlantica determinerà, nella seconda parte di oggi (domenica 21 giugno), un graduale aumento della nuvolosità e un primo calo delle temperature. Ad inizio settimana prossima, passaggio perturbato e calo termico più deciso. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: nottetempo e al mattino, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sull’intero territorio regionale. Dalle ore centrali del giorno, progressivo incremento della nuvolosità sul savonese e, nel corso del pomeriggio, anche sul genovesato occidentale. Invece, sul resto della Regione permarranno ancora ampi spazi soleggiati. In serata, aumento della nuvolosità sull’intera Regione, con anche qualche piovasco o breve rovescio in prossimità dei rilievi tra savonese e genovesato.

Venti: tra notte e mattino, deboli da Nord-Est. Dalle ore centrali della giornata, ventilazione da debole a moderata, con rinforzi serali fino a tesa, da Sud-Est, permarrà da Est/Nord-Est solamente sull’imperiese.

Mari: da poco mosso a mosso. Temperature: minime in aumento sui versanti padani orientali, stazionarie o in lieve calo altrove. Massime in diminuzione ovunque. Costa: Min: +17°C/+23°C – Max: +24°C/+28°C; interno: Min: +11°C/+18°C – Max: +20°C/+27°C.

LUNEDì 22 SETTEMBRE: nottetempo e al mattino, si assisterà al passaggio di rovesci e temporali da ponente verso levante. A seguire, veloce miglioramento a ponente, mentre permarrà dell’instabilità sul centro-levante. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: nelle prime ore, moderati da Sud-Est sul centro-levante e da settentrione a ponente; in tale contesto, saranno possibili rinforzi e colpi di vento. In giornata, ventilazione prevalentemente moderata dai quadranti meridionali su tutta la Regione. Mari: tra mosso e molto mosso. Temperature: minime stabili o in lieve aumento, massime in calo.

MARTEDì 23 SETTEMBRE: giornata variabile: alternanza tra sole e annuvolamenti, a tratti anche compatti. Temperature in diminuzione. Ventilazione sostenuta dai quadranti meridionali. [Seguire i prossimi aggiornamenti]