Liguria. Una rimonta anticiclonica, seppur temporanea, determina il ritorno a condizioni di stabilità anche sulla nostra regione. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: al mattino cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su savonese, genovese occidentale e Spezzino, sereno o poco nuvoloso altrove. A partire dalle ore centrali le schiarite si faranno sempre più ampie, soprattutto lungo la linea costiera, mentre residua nuvolosità sarà ancora presente sui settori appenninici, ma senza fenomeni di rilievo. In serata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Venti: deboli o a tratti moderati a rotazione ciclonica. Mari: molto mosso al mattino per onda lunga da sud-ovest con moto ondoso in graduale calo. Temperature: in lieve calo le minime, in lieve aumento le massime. Costa: Min: +16°C/+21°C – Max: +24°C/+28°C; interno: Min: +9°C/+16°C – Max: +19°C/+25°C.

GIOVEDì 4 SETTEMBRE: generalmente sereno o al più velato per tutta la giornata. Venti: deboli a carattere di brezza. Mari: poco mosso. Temperature: in ulteriore lieve aumento.

VENERDì 5 SETTEMBRE: graduale aumento della nuvolosità con possibili deboli piogge più probabili sul centro-levante della regione. Mari: mosso. Temperature: in leggero calo. [Seguire i prossimi aggiornamenti]