Liguria. La saccatura che sta interessando marginalmente il nord Italia in queste ore tenderà ad allontanarsi già nella giornata di domani, lasciando tuttavia dietro di sé una scia instabile che porterà allo sviluppo di precipitazioni a carattere temporalesco nel corso della prossima giornata. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: mare molto mosso in particolare a levante, agitato al largo.

Cielo e Fenomeni: nella notte e primissime ore della mattina graduale esaurimento delle precipitazioni a levante, in particolare nell’interno. In una prima fase, queste zone (Valli Trebbia, Aveto e Sturla) potranno sperimentare possibili locali disagi per temporali intensi.

La mattinata si districherà tra cieli prevalentemente soleggiati sull’Imperiese, poco nuvolosi nel Savonese e da poco nuvolosi a nuvolosi sul centro-levante. Nel corso del pomeriggio generale aumento della copertura nuvolosa, con sviluppo di fenomeni di natura temporalesca nell’Imperiese interno e sull’Appennino centro-orientale.

Venti: deboli a tratti moderati in prevalenza dai quadranti meridionali, eccezion fatta per una breve fase settentrionale nel Savonese in mattinata. Mari: da mossi a molto mossi lungo tutto l’arco della giornata; agitati al largo dal pomeriggio.

Temperature: in lieve calo sia nei valori minimi che in quelli massimi. Costa: Min: +17°C/+22°C – Max: +23°C/+26°C; interno: Min: +9°C/+18°C – Max: +16°C/+23°C.

MERCOLEDì 3 SETTEMBRE: giornata nettamente più stabile, con cieli prevalentemente soleggiati agli estremi della regione, da poco nuvolosi a nuvolosi altrove ma senza fenomenologia associata.

Venti: deboli al più moderati a carattere di brezza. Mari: inizialmente molto mossi a levante, mossi altrove, in graduale scaduta nel corso della giornata fino a mosso. Temperature: in netto calo nei valori minimi, stazionarie o in lieve aumento le massime.

GIOVEDì 4 SETTEMBRE: atra giornata dominata da cieli soleggiati o poco nuvolosi. Venti: deboli a regime di brezza. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie. [Seguire i prossimi aggiornamenti]