Liguria. Settembre esordisce con un nuovo peggioramento sulla nostra regione: fenomeni localmente intensi andranno ad interessarci nella seconda parte di lunedì e nella prima parte di martedì, sottoforma di rovesci a carattere temporalesco. Una ventilazione sostenuta dai quadranti meridionali e mari localmente agitati caratterizzeranno questa prima parte di settimana. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: temporali di forte intensità e localmente con carattere di stazionarietà nelle aree interne del Centro-Ponente, più probabili nella seconda parte di giornata. Raffiche superiori ai 70-80 Km/h in uscita dai sistemi temporaleschi. Locali criticità di tipo idrogeologico nelle aree citate, interessate dai fenomeni più intensi. Venti tesi dai quadranti meridionali e mare in rapido aumento.

Cielo e Fenomeni: in nottata e prima mattinata, in concomitanza con l’aumento della ventilazione meridionale, è atteso un netto aumento della nuvolosità sui settori centro-occidentali della regione con locali piovaschi sul comparto delle Alpi Liguri e sull’estremo Ponente a macchia di leopardo. Nel corso delle ore centrali pare possibile lo sviluppo di un sistema temporalesco nelle aree interne comprese tra il Genovesato Occidentale e il Savonese Centro-Orientale con ratei precipitativi elevati e cumulate pluviometriche localmente significative entro il tardo pomeriggio (possibile stazionarietà dei fenomeni nel profondo entroterra e sullo spartiacque Appenninico).

Estensione dei fenomeni temporaleschi ai restanti settori interni del centro-regione e, sottoforma di un rapido ma intenso passaggio temporalesco, alla fascia costiera del Genovesato e del Savonese Orientale; In serata sarà possibile: intensa attività elettrica, precipitazioni anche a carattere di nubifragio e colpi di vento. Levante Ligure interessato maggiormente dai fenomeni a partire dalla serata e per tutta la nottata successiva; Miglioramento delle condizioni meteo sull’estremo Ponente.

Venti: debole ingerenza da parte di correnti settentrionali sul Ponente al mattino. Ventilazione sostenuta di Scirocco sul Centro-Levante già dalle prime ore del mattino, in rapida estensione ai settori Occidentali entro pranzo; Locali rinforzi superiori ai 50-60 Km/h sul Mar Ligure Centro-Orientale. Possibili “downburst” (raffiche lineari in uscita dal sistema temporalesco) in prossimità dei nuclei precipitativi più intensi.

Mari: al mattino, poco mossi o localmente mossi a Ponente e molto mossi sul Centro-Levante. Nel corso del pomeriggio e della serata: Molto mossi o agitati su tutti i settori con onda significativa di Scirocco localmente superiore ai 2.5-3.0 MT. sulle coste centro-orientali. (Genovesato-Spezzino).

Temperature: generalmente stazionarie nei valori massimi e in lieve aumento nei valori minimi. Calo termico in serata in corrispondenza del passaggio frontale. Costa: Min: +18°C/+23°C – Max: +22°C/+27°C; interno: Min: +9°C/+17°C – Max: +18°C/+25°C.

MARTEDì 2 SETTEMBRE: assaggio temporalesco potenzialmente intenso sullo Spezzino in nottata con conseguenti locali criticità di tipo idraulico. Miglioramento delle condizioni meteo a Ponente con ampie schiarite in mattinata, in estensione progressiva al Centro della regione. Instabilità pomeridiana sui settori interni del Medio-Levante con rovesci sparsi anche a carattere temporalesco. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: moderati, con rinforzi fino a forti, da Sud-Est su gran parte della Regione. Deboli o, al più, moderati da Est/Nord-Est solamente su savonese occidentale e imperiese. Mari: molto mossi o agitati in mattinata con onda di Scirocco. Calo momentaneo nelle ore centrali, prima di un nuovo rapido aumento in serata: onda lunga di Libeccio (2.5-3.0 MT, periodo 8-9 sec.). Temperature: generalmente stazionarie, sia nei valori massimi che in quelli minimi.

MERCOLEDì 3 SETTEMBRE: nuvolosità sparsa sul settore centrale in mattinata, in dissolvimento entro le ore centrali. Cieli sereni o al più poco nuvolosi nella seconda parte di giornata. Locali addensamenti e rapidi rovesci saranno possibili esclusivamente sulle vette Avetane e delle Alpi Liguri. Venti: deboli meridionali. Mari: in scaduta a Ponente e mossi a Levante. Temperature: stazionarie. [Seguire i prossimi aggiornamenti]