Liguria. Terminato il peggioramento della prima parte della settimana, sulla Liguria inizia una fase relativamente stabile, ma una nuova ondata di maltempo è prevista nel weekend. Ecco le previsioni meteo di Limet per oggi e i prossimi giorni sulla Liguria.

Giovedì 11 settembre

Cielo e fenomeni: In mattina ulteriore rasserenamento sul settore centrale, più nuvoloso a Levante. Nel pomeriggio dal Savonese verso est aumento della nuvolosità sul settore costiero ed immediato entroterra per l’impostarsi di una circolazione ciclonica sul Mar Ligure, più soleggiato a Ponente. Non si esclude in questa fase qualche debole isolato rovescio laddove la nuvolosità risulterà più compatta.

Venti. Deboli o moderati a rotazione ciclonica. Raffiche fino a forti al largo della Corsica.

Mari. Molto mosso nell’Imperiese e dal Genovesato verso est, mosso altrove. Nella notte e al mattino agitato al largo dello Spezzino.

Temperature. Minime in lieve calo, massime generalmente stazionarie. Costa: minime tra 16 e 22 gradi, massime tra 22 e 26 gradi. Interno: minime tra 10 e 17 gradi, massime tra 21 e 24 gradi

Venerdì 12 settembre

Cielo e fenomeni: Prosegue la circolazione ciclonica sul Mar Ligure, e ciò si traduce in un aumento della nuvolosità sui settori costieri centro-orientali. Leggero interessamento anche dell’Imperiese, che risulterà più nuvoloso della giornata precedente.

Venti. Nuovamente a rotazione ciclonica.

Mari. Inizialmente molto mosso, in scaduta fino a mosso nel corso della giornata.

Temperature stazionarie

Sabato 13 settembre

Giornata variabile, con nuvolosità sparsa ed irregolare prima del passaggio di un nuovo sistema frontale nel corso della serata, che spazzerà la regione da ovest ad est. Venti deboli o moderati ancora a rotazione ciclonica. Mare mosso. Temperature stazionarie. Evoluzione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti