Liguria. L’ingresso di una saccatura Atlantica sul bacino del Mediterraneo determina anche nella giornata di oggi condizioni generali di maltempo sulla nostra regione. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: possibili criticità di tipo idrogeologico per un temporale localmente di forte intensità e potenzialmente stazionario tra Arenzano e Genovese di ponente al mattino.

Cielo e Fenomeni: in nottata e nelle prime ore del mattino instabilità in netto aumento con possibili rovesci o temporali a tratti anche di forte intensità tra Imperiese e Genovese, mentre rovesci più moderati interesseranno l’area dello Spezzino. Nel corso della mattinata ci aspettiamo temporali intensi e stazionari più probabilmente sul settore centrale, in particolare tra Arenzano e Genovese di ponente. In tarda mattinata i fenomeni andranno poi spostandosi verso genovese orientale e Golfo Paradiso e del Tigullio. Nel pomeriggio graduale calo delle precipitazioni che tenderanno ad interessare maggiormente le zone interne mentre lungo la fascia costiera saranno possibili schiarite, anche se sempre in un contesto instabile. Ulteriore miglioramento in serata quando ci aspettiamo la completa cessazione dei fenomeni.

Venti: moderati dai quadranti meridionali al mattino, in rinforzo da sud-ovest al largo dalla sera. Mari: poco mosso al mattino, in graduale aumento dal tardo pomeriggio fino a mosso, ma molto mosso al largo. Temperature: minime in leggero calo, massime generalmente stazionarie. Costa: Min: +17°C/+20°C – Max: +24°C/+27°C; interno: Min: +12°C/+17°C – Max: +20°C/+24°C.

GIOVEDì 11 SETTEMBRE: generalmente sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione con residui annuvolamenti più probabili sui settori appenninici. Venti: deboli o moderati a rotazione ciclonica, Libeccio più fresco al largo. Mare: mosso o a tratti molto mosso a levante. Temperature: in aumento.

VENERDì 12 SETTEMBRE: nubi a tratti compatte sul centro della regione, maggiori schiarite altrove. Venti: moderati a rotazione ciclonica. Mare: mosso. Temperature: generalmente stazionarie.

[Evoluzione incerta – SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]