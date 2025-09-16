Liguria. Ultima giornata grigia sulla nostra regione. Un promontorio di alta pressione è pronto ad espandersi sul Mediterraneo Centro-Occidentale, garantendo, sul Nord-Ovest Italiano, condizioni di stabilità e temperature in aumento. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: tra tarda nottata e mattinata cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piovaschi sul Genovesato costiero Centro-Orientale. Nuvolosità bassa sparsa sul resto della regione ma con scarse probabilità di pioggia. Nel pomeriggio nuvolosità in progressivo dissolvimento, inizialmente sull’Imperiese e sullo Spezzino, in estensione al settore centrale tra tardo pomeriggio e serata. Più asciutto sui versanti padani con nuvolosità alternata ad ampie schiarite, specialmente nella seconda parte di giornata.

Venti: deboli, prevalentemente da Est/Sud-Est su tutti i settori costieri. Deboli variabili nei settori interni. Mari: poco mossi o mossi in mattinata; Mossi o molto mossi in serata con onda lunga di Libeccio.

Temperature: stazionarie sia nei valori massimi che in quelli minimi sulle coste centro-orientali. In lieve aumento nei valori massimi a Ponente. Costa: Min: +18°C/+22°C – Max: +23°C/+27°C; interno: Min: +10°C/+18°C – Max: +18°C/+26°C.

MERCOLEDì 17 SETTEMBRE: nuvolosità bassa in dissolvimento sui settori costieri e velature/nuvolosità alta stratificata in ingresso mattutino. Velature che sporcheranno il cielo fino al tardo pomeriggio con qualche brandello di nuvolosità medio-bassa confinato ai versanti padani del settore centrale. Tassi di umidità in generale calo.

Venti: deboli o, al più, moderati dai quadranti settentrionali; Locali rinforzi possibili sugli sbocchi vallivi del Savonese costiero. Mari: poco mossi o stirati sotto costa. Mossi o localmente molto mossi al largo in mattinata, in rapida scaduta nel corso del pomeriggio.

Temperature: minime stazionarie o in lieve diminuzione nelle aree dell’entroterra; Massime in generale aumento, specialmente sui versanti marittimi.

GIOVEDì 18 SETTEMBRE: cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Locali velature subentreranno nei cieli Imperiesi nel corso del pomeriggio e della serata. Clima asciutto su tutta la regione. Venti: deboli a regime di brezza. Mari: poco mossi o quasi calmi. Temperature: minime stazionarie e massime in lieve ed ulteriore aumento, specialmente sulle Riviere.