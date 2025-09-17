  • News24
A domanda individuale

Mensa e trasporto scolastico: in Valbormida i costi oscillano dai 3,50 ai 5 euro e dai 110 ai 216 euro annui

Nei Comuni più grandi del comprensorio si confermano le tariffe degli anni scorsi per contenere le spese delle famiglie

scuolabus

Valbormida. Con l’inizio dell’anno scolastico le famiglie sono anche alle prese con le iscrizioni alla mensa e allo scuolabus. A breve infatti quasi tutti gli istituti rimoduleranno le lezioni su un orario completo, e pertanto con i rientri pomeridiani. In Valbormida il costo del trasporto oscilla tra i 110 e i 210 euro annui, a secondo della vastità del territorio comunale e della distanza dagli utenti alla scuola.

Per quanto riguarda il buono pasto, invece, si va da 3,50 a 5 euro. Si tratta dei cosiddetti servizi a domanda individuale, pertanto ogni ente decide quanto e in che modo coprire integralmente o parzialmente la spesa comunale.

Nel dettaglio, tra i Comuni più grandi, a Cairo sono state confermate le tariffe degli scorsi anni, che in entrambi i casi sono tra le più basse del comprensorio, ovvero 110 euro (annui) per il trasporto e 3,50 per ogni pasto.

Anche a Carcare è stata assuntala decisione di non aumentare i costi dei servizi con l’obiettivo di contenere l’impatto economico sulle famiglie: come sottolineano dall’Amministrazione comunale, “mantenendo la qualità e la sicurezza della ristorazione scolastica il buono pasto sarà di 4,90 euro, mentre lo scuolabus costerà 150 euro annui per il primo figlio, 80 per il secondo e successivi”.
In linea con il passato il Comune di Cengio: buono pasto a 4,20 euro, scuolabus a 150 euro annui per il primo figlio, 125 per il secondo e 100 per il terzo.
A Millesimo si differenzia in base all’ordine scolastico: per i più piccoli della scuola dell’infanzia il buono pasto ammonta a 4,30 euro, dalla primaria in poi sale a 4,50. Il trasporto scolastico, invece, è confermato a 110 euro annui per il 2025/26, mentre dal prossimo settembre sarà di euro 120.
E ancora, a Dego lo scuolabus costa 216 euro annui, mentre la mensa 3,80 euro al giorno per gli alunni residenti nello stesso Comune o a Giusvalla, Piana e Merana, mentre per gli altri sale a 6,05 euro. Ad Altare buono pasto da 5 euro.
