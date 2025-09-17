Mensa e trasporto scolastico: in Valbormida i costi oscillano dai 3,50 ai 5 euro e dai 110 ai 216 euro annui

Valbormida. Con l’inizio dell’anno scolastico le famiglie sono anche alle prese con le iscrizioni alla mensa e allo scuolabus. A breve infatti quasi tutti gli istituti rimoduleranno le lezioni su un orario completo, e pertanto con i rientri pomeridiani. In Valbormida il costo del trasporto oscilla tra i 110 e i 210 euro annui, a secondo della vastità del territorio comunale e della distanza dagli utenti alla scuola.

Per quanto riguarda il buono pasto, invece, si va da 3,50 a 5 euro. Si tratta dei cosiddetti servizi a domanda individuale, pertanto ogni ente decide quanto e in che modo coprire integralmente o parzialmente la spesa comunale.

Nel dettaglio, tra i Comuni più grandi, a Cairo sono state confermate le tariffe degli scorsi anni, che in entrambi i casi sono tra le più basse del comprensorio, ovvero 110 euro (annui) per il trasporto e 3,50 per ogni pasto.