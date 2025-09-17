Mensa e trasporto scolastico: in Valbormida i costi oscillano dai 3,50 ai 5 euro e dai 110 ai 216 euro annui

Valbormida. Con l’inizio dell’anno scolastico le famiglie sono anche alle prese con le iscrizioni alla mensa e allo scuolabus. A breve infatti quasi tutti gli istituti rimoduleranno le lezioni su un orario completo, e pertanto con i rientri pomeridiani. In Valbormida il costo del trasporto oscilla tra i 110 e i 210 euro annui, a secondo della vastità del territorio comunale e della distanza dagli utenti alla scuola.
Per quanto riguarda il buono pasto, invece, si va da 3,50 a 5 euro. Si tratta dei cosiddetti servizi a domanda individuale, pertanto ogni ente decide quanto e in che modo coprire integralmente o parzialmente la spesa comunale.
Nel dettaglio, tra i Comuni più grandi, a Cairo sono state confermate le tariffe degli scorsi anni, che in entrambi i casi sono tra le più basse del comprensorio, ovvero 110 euro (annui) per il trasporto e 3,50 per ogni pasto.
Anche a Carcare è stata assuntala decisione di non aumentare i costi dei servizi con l’obiettivo di contenere l’impatto economico sulle famiglie: come sottolineano dall’Amministrazione comunale, “mantenendo la qualità e la sicurezza della ristorazione scolastica il buono pasto sarà di 4,90 euro, mentre lo scuolabus costerà 150 euro annui per il primo figlio, 80 per il secondo e successivi”.
In linea con il passato il Comune di Cengio: buono pasto a 4,20 euro, scuolabus a 150 euro annui per il primo figlio, 125 per il secondo e 100 per il terzo.
A Millesimo si differenzia in base all’ordine scolastico: per i più piccoli della scuola dell’infanzia il buono pasto ammonta a 4,30 euro, dalla primaria in poi sale a 4,50. Il trasporto scolastico, invece, è confermato a 110 euro annui per il 2025/26, mentre dal prossimo settembre sarà di euro 120.
E ancora, a Dego lo scuolabus costa 216 euro annui, mentre la mensa 3,80 euro al giorno per gli alunni residenti nello stesso Comune o a Giusvalla, Piana e Merana, mentre per gli altri sale a 6,05 euro. Ad Altare buono pasto da 5 euro.