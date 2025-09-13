Savona. Gare sprint maschili di ottimo livello ma anche un record italiano Under 16 sfiorato: sono numerosi gli spunti proposti a Savona dal nono Meeting della Torretta, organizzato dall’Atletica Savona con la collaborazione del CUS Genova.

Volata regale per Francesco Inzoli (Fiamme Gialle) nei 100 metri: il milanese si impone in un notevole 10.42 e solo una bava di vento di troppo (+2.4 m/s) gli impedisce di alleggerire di due decimi il personale. Il 20enne lunghista finalista europeo Under 23 si prende un probante successo sul cubano Jenns Fernandez (Lagarina Crus, 10.50) vincendo anche il “derby” con il fratellino Daniele Inzoli (Atl. Riccardi Milano 1946), argento europeo Under 20 nel lungo e oggi autore di un 10.67 che lo conferma in ripresa dopo i guai fisici che l’avevano condizionato a Tampere.

Emozioni dal 200m e dai 400m maschili. Nel mezzo giro di pista è un testa a testa palpitante tra Andrea Federici (Atl. Biotekna) e Jenns Fernandez risolto dal bresciano 20.88 a 20.96 (+1.0) con il cubano comunque vicino al personale; in altra serie (+1.3) firma il personale il quattrocentista Vanni Picco Akwannor (Atl. Chiari 1964 Libertas). Sui 400m ancora 5/100 (come già accaduto la settimana scorsa a Cernusco sul Naviglio) separano Matteo Raimondi (Pro Sesto Cernusco) e Marco Zunino (Atl. Arcobaleno Savona): Raimondi, azzurro alle World Relays in Cina, vince in 47.48 ma il ligure Zunino toglie altri 12/100 al personale con 47.53.

L’azzurrina degli Europei Under 23 Chiara Goffi (Atl. Chiari 1964 Libertas) replica la doppietta ottenuta al “Torretta” 2024: la bresciana vince nei 100m in 11.77 appena ventoso (+2.2) e poi anche nei 200m in 24.29 con vento +2.0 precedendo la quattrocentista savonese Camilla Rebora (CUS Genova) e la 16enne Giorgia Castiglione (Atl. Spezia Duferco), entrambe al personale rispettivamente con 24.78 e 24.95. La gara dei 400m donne applaude il duello Matilde Abelli (Atl. Cogne Aosta)-Martina Stranieri (Alba Docilia): vince la valdostana 56.58 a 56.78.

Sulle pedane spicca il salto in alto maschile con due liguri sugli scudi: Gabriele Avagnina (CUS Genova) vince la gara con 2,04 alla prima e poi va all’assalto del personale a 2,10 senza andare a segno, ma l’allievo al primo anno Andrea Campani (Atl. Sarzana) si migliora due volte (aveva 1,96) portandosi prima a 2,00 e poi a 2,02.

Cadeti. Nel finale di manifestazione trema il record italiano Under 16 maschile dei 600m: Flavio Angelini, ligure dell’Atletica Levante, chiude in 1:22.70, a mezzo secondo dal limite italiano di Davide Quarta (1:22.1 manuale nell’ormai lontano 1999). Tempi notevoli anche nella velocità: Valentina Palazzo (Maurina Olio Carli) stampa un probante 10.03 (+1.7) sugli 80m Cadette.

guarda tutte le foto 25



Atletica leggera: la nona edizione del Meeting della Torretta

Una fase del salto della vittoria a 2,04 dell’altista Gabriele Avagnina (foto Atletica Savona)

Chiara Goffi vince i 100 metri (foto Atletica Savona)