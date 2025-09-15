Marina di Alassio, Rinaldo Agostini terzo alla Regata delle Isole con la flotta Yacht Classic RH

Alassio. Buon risultato alla Regata delle Isole, organizzata dal Porto Maurizio Yacht Club, dello Swan Triboulet dell’armatore Riccardo Ghidella, timonata dal presidente della Marina di Alassio Rinaldo Agostini, insieme al comandante Luca Bonjean, Vittorio Ghidella, Nadine Schmitz e altri giovani velisti in formazione.

Triboulet, arrivata terza, è la capofila della Flotta Yacht Classic RH, un team di armatori, che mette a disposizione le proprie imbarcazioni per promuovere la vela nei giovani, comunicare il rispetto del mare e della natura, avvicinare alla vela anche ragazzi con diverse disabilità e tramandare le tradizioni dell’arte marinara. Il presidente Ghidella della Yacht Classic RH ha in programma la partecipazione a diverse regate e allenamenti, con la certezza che altri armatori si aggiungano a questa splendida flotta, composta da bellissime imbarcazioni a vela, con un fine nobile. Prossima regata il Trofeo Grimaldi.

“È stato un grande piacere partecipare a questa regata con la Flotta Yacht Classic RH – ha dichiarato il presidente della Marina di Alassio, Rinaldo Agostini – con la quale abbiamo un rapporto di amicizia e collaborazione consolidato. Siamo sempre felici di ospitarla anche ad Alassio, presso il Porto Luca Ferrari, come lo scorso maggio in occasione della prima edizione di Vela & Motori Cup, in occasione del centenario del Circolo Nautico al Mare di Alassio. Ricordo con piacere in quell’occasione l’esperienza con il celebre velista, giornalista e fumettista Davide Besana, che ha coinvolto i bambini e le loro famiglie in un’iniziativa splendida volta ad avvicinare i giovani al fantastico mondo della vela”.

Rinaldo Agostini terzo alla Regata delle Isole con la flotta Yacht Classic RH