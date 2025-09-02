“Mare senza frontiere”: il 6 settembre a Laigueglia, per vivere il mare senza distinzioni all’insegna di accessibilità e inclusione

Laigueglia. Il mare accoglie tutti, senza distinzioni. Partendo da questo presupposto, sabato 6 settembre Laigueglia promuove “Mare senza frontiere”, una mattinata sulla spiaggia e sul mare per conoscerlo e amarlo, ognuno a modo suo. Un evento all’insegna della cultura del mare, dell’ambiente e dell’inclusione sociale, pienamente in linea con la filosofia del progetto “Blue as a cultural brand”, promosso dal Comune di Laigueglia e finanziato dal Bando Borghi del PNRR, nel quale si inserisce.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Informare, prevede lezioni di biologia marina e attività sensoriali sulla spiaggia. In collaborazione con “Canottaggio per tutti”, organizzata dall’associazione laiguegliese Mestei e Segnue, sono inoltre previste attività legate al canottaggio a terra per tutti e, in mare, per ragazzi dai 10 anni in su. Sarà garantito accesso inclusivo alla spiaggia per tutti i partecipanti: le attività a mare saranno raggiungibili dai bagni San Matteo e dalla spiaggia Mestei e Segnue, appositamente attrezzate.

Il ritrovo è fissato al molo centrale alle 10. La partecipazione è gratuita per ragazzi e accompagnatori. Il parcheggio disabili è disponibile fino a esaurimento posti.

L’evento fa parte del programma “Le quattro stagioni in Blue”, proposto dall’associazione Informare all’interno del progetto locale di rigenerazione culturale e sociale “Blue as a cultural brand”, promosso dal Comune di Laigueglia nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1 – Componente 3 – Intervento 2.1 Attrattività dei borghi storici, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.