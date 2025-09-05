Maratona Europea Master: Liliana De Ferrari porta i colori dell’Italia in Finlandia

Albenga. La Finlandia Marathon, secondo evento podistico più importante del Paese dopo l’Helsinki City Run, torna a Jyväskylä con due giorni di gare ed oltre 8.000 partecipanti da 35 nazioni.

Il programma, che si svilupperà tra venerdì e sabato, prevede otto partenze tra cui le distanze di 5 km, 10 km, mezza maratona e maratona, la staffetta, le gare giovanili e il prestigioso Campionato Europeo Master di Maratona.

Il cuore dell’evento sarà il Paviljonki di Jyväskylä, con partenza e arrivo in piazza Lutakonaukio. Venerdì mattina si aprirà con la Maratona Giovanile, che vedrà al via oltre 4.000 studenti. Sabato i riflettori saranno puntati sulla maratona (ore 11) e sulla mezza maratona (ore 14,15), lungo il veloce e suggestivo Lakeside Trail.

Grande attesa per il Campionato Europeo Master, che richiamerà circa 300 atleti da tutto il continente. Tra loro anche l’italiana Liliana De Ferrari dell’Albenga Runners, che difenderà i colori azzurri. A febbraio Liliana si era laureata vicecampionessa italiana di categoria in maratona fermando il cronometro a 3h29’14″.

C’è grande entusiasmo e attesa anche nella società ingauna, orgogliosa di vedere la propria portacolori rappresentare l’Italia in una competizione internazionale di altissimo livello.

“Un grandissimo in bocca al lupo a Liliana De Ferrari, orgoglio dell’Albenga Runners e di tutto il Ponente ligure. Con la sua passione, la sua tenacia e i risultati già conquistati è pronta a vivere questa nuova sfida con la maglia azzurra. Che sia un’esperienza indimenticabile: forza Liliana, corri con il cuore!” dichiara il presidente Fabrizio Fattor.