Manifestazione per Gaza: garantita l’operatività dei porti di Savona-Vado Ligure

In occasione dello sciopero generale nazionale per Gaza, che nella giornata odierna ha interessato anche i porti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Genova, Pra’, Savona e Vado Ligure – le attività portuali sono state garantite senza interruzioni, con banchine sempre operative, pur nel contesto delle inevitabili limitazioni derivanti dall’assenza di parte del personale ai terminal per l’adesione alla mobilitazione.

I cortei dei manifestanti sono stati gestiti in un quadro di piena sicurezza grazie al lavoro coordinato di tutte le Forze di Polizia sotto la direzione della Prefettura di Genova e con il supporto operativo della Questura. Fondamentale è stato anche il contributo della Polizia Municipale, della Capitaneria di Porto e della Security portuale dell’Autorità di Sistema, la cui sinergia con le autorità di pubblica sicurezza ha consentito il transito ordinato di un corteo di migliaia di persone all’interno della cinta portuale, garantendo al tempo stesso la prosecuzione delle attività operative.

Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Matteo Paroli, ha voluto esprimere un plauso e un ringraziamento a tutti i soggetti coinvolti: “Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Prefettura, a tutte le Forze dell’Ordine, alla Capitaneria di Porto, alla Polizia Municipale e alla Security portuale dell’Autorità di Sistema per il costante impegno e la professionalità dimostrata. Grazie alla collaborazione e al coordinamento istituzionale è stato possibile garantire contemporaneamente il diritto alla manifestazione e la piena operatività dei nostri porti, asset strategici e sensibili per il Paese. È la dimostrazione che un obiettivo comune, unito al miglior coordinamento, consente di assicurare sicurezza ed efficienza anche in situazioni complesse”.

Presso il porto di Savona–Vado la situazione nel corso della giornata è evoluta senza particolari criticità: i varchi di accesso sono rimasti operativi e le attività si sono svolte in modo ordinato e continuo.

Nonostante le limitazioni temporanee registrate ai varchi, l’intero Sistema portuale Genova-Savona ha mantenuto la piena funzionalità per l’intera giornata, confermando ancora una volta la capacità di risposta del sistema portuale, infrastruttura strategica per l’economia e la logistica nazionale, nonché la solidità delle procedure di sicurezza adottate per la gestione di eventi complessi.