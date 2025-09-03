  • News24
Manifestazione a Savona a sostegno di Gaza, anche il PD aderisce: “Fondamentale alzare la voce per la pace e la giustizia”

"Non possiamo rimanere indifferenti di fronte alla sofferenza di un popolo che da troppo tempo paga un prezzo altissimo, una folle strage che va fermata al più presto"

manifestazione Palestina savona

Savona. Il Partito Democratico di Savona “aderisce con convinzione” alla manifestazione a sostegno della popolazione civile di Gaza che si terrà sabato 6 settembre alle ore 19 in Piazza Mameli, e al corteo successivo verso la Veglia per la Pace in Piazza Sisto IV: “Crediamo che in un momento così drammatico sia fondamentale alzare la voce per la pace, la giustizia e il rispetto dei diritti umani“.

“Non possiamo rimanere indifferenti di fronte alla sofferenza di un popolo che da troppo tempo paga un prezzo altissimo in termini di vite umane, dignità e speranza per il futuro. Siamo e saremo sempre al fianco di chi subisce ingiustizie e violenze. Ribadiamo con forza la nostra solidarietà al popolo palestinese. Siamo convinti che la pace e la sicurezza di tutti possano essere garantite solo attraverso il riconoscimento del diritto di israeliani e palestinesi di vivere liberi, in sicurezza e in due Stati riconosciuti e con confini chiari”.

“Condanniamo gli attentati di Hamas contro civili israeliani, su tutti quello terribile del 7 ottobre 2023, e chiediamo la liberazione degli ostaggi; condanniamo l’occupazione dei territori della Cisgiordania (spettanti per accordi e trattati internazionali ai palestinesi) da parte di coloni israeliani e l’atroce massacro di civili che sta portando avanti il governo israeliano nella Striscia di Gaza. Una folle strage che va fermata al più presto“.

“La città e la provincia di Savona  – concludono – hanno già dimostrato grande capacità di mobilitazione e grande solidarietà con i civili colpiti dalla guerra in occasione della raccolta di generi alimentari della scorsa settimana. Ora siamo certi che parteciperanno numerosi alla manifestazione del 6 settembre, per solidarizzare con chi sta portando a Gaza i viveri raccolti qui (e che nelle scorse ore è stato oggetto di minacce da parte di uno dei ‘falchi’ del governo israeliano) e per testimoniare insieme che Savona è una città di pace, solidarietà e giustizia”.

